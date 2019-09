Eredivisie-L'Ajax batte lo Sparta Rotterdam e vince il PSV

Una Eredivisie che torna a programma completo con tutte le squadre impegnate nella quinta giornata. Si arriva alla sosta con un Ajax capace di ribaltare per 4-1 uno Sparta Rotterdam che stava andando davvero bene nella sua stagione. Tadic e Ziyech continuano ad essere decisivi, mentre lo Sparta perde una grande occasione. Il PSV decide di approfittare dello scontro diretto e batte 3-1 il Waalwijk. Una grande partita della squadra di Eindhoven che conferma il suo rilancioin una classifica che torna positiva. Capolista solitaria alla sosta ci arriva il Vitesse. La prima della classe batte 2-1 un AZ stremato dalle fatiche dei playoff di Europa League e consolida un primo posto inaspettato. Bene il Twente che batte 3-1 un Utrecht in grave crisi e al quale la sosta potrebbe fare bene. Vittoria importante, dopo quella in Europa, per il Feyenoord che batte 1-0 un Willem che non era partito male in stagione e anzi si può confermare. ADO che batte il Venlo 1-0 e ottiene una vittoria importante nel rilanciare una stagione e una salvezza che sembrava complicata nelle prime partite. Heracles batte Groningen 2-1 e cancella qualche critica di troppo. Per i primi citati, vittoria importante in chiave di morale, mentre calo importante del Groningen. 1-1 inutile tra Heereveen e Sittard: la salvezza rimane difficile per i secondi, mentre la squadra a cuori, dopo la sosta, deve assolutamente ripartire da quella ammirata nelle prime giornate. Zwolle batte Emmen 3-1 e vittoria davvero molto utile in uno scontro diretto salvezzae lo Zwolle ottiene i primi tre punti.Dopo la sosta PSV contro il Vitesse e Ajax che attende Heereveen.