Eredivisie- Continua la corsa di PSV e Ajax. Frena AZ e continua a fare male il Feyenoord

La terza giornata del massimo campionato olandese ci regala dei risultati abbastanza attesi, seppure non mancano le grandi sorprese. Il PSV e l'Ajax continuano a vincere, il Feyenoord sembra una squadra davvero diversa da quella dello scorso anno (come si è visto anche nei turni preliminari di Europa League) e lo Sparta Rotterdam è la grande rivelazione.

Heracles-PSV 0-2: Partita che dimostra la squadra ospite essere tornata dopo la vittoria a fatica dello scorso turno contro l'ADO. Crescita confermata dai gol al 16' di Bergwijn con un sinistro davvero meraviglioso e quello di Ihattaren al 58' su assist di Gakpo.

Venlo-Ajax 1-4: I campioni di Olanda sembrano tornati quelli da record e ottengono la prima vittoria lontani da Amsterdam. Al 44' Ziyech conferma il suo talento e il motivo per cui era uomo mercato. Tadic al 49' continua a segnare e occhio al serbo anche in ottica Nazionale, al 66' Huntelaar dimostra quanto sta bene a casa e chiude al 76' Neres, avversario conosciuto molto bene dai tifosi della Juve nel quarto di andata. Gol della bandiera di Linthorst. Per i Lancieri vittoria importante in ottica Champions e sfida all'APOEL.

ADO-Sparta Rotterdam 1-2: Una squadra semi sconosciuta ai più, ma che sta dimostrando essere di valore. Seconda vittoria consecutiva dopo il pareggio nel derby con il Feyenoord ne fanno una protagonista da tenere d'occhio. Al 26' Rayhi, il quale replica al 43', porta due gol davvero importanti e la testa della classifica e rendono vane le speranze della squadra di casa al gol di Immers.

Nelle altre partite, 0-0 tra AZ e Groningen e brutto risultato per i padroni di casa che rallentano. Il Feyenoord non sa vincere in questa stagione e pareggia 1-1 contro l'Utrecht al secondo stop. 3-3 spettacolo tra Twente e Waalwijk, mentre si riscatta l'Emmen dopo la manita dello scorso turno presa dall'Ajax e batte 2-0 l'Heereveen che subisce uno stop inatteso. Willem batte 3-2 il Sittard e il Vitesse sconfigge 3-0 lo Zwolleancora a secco come l'ADO. Vitesse che, al contrario, trova la testa della classifica e torna in maniera davvero prepotente. prossimo turno che ha in calendario AZ-Feyenoord a Rotterdam.