Eredivisie: cominciano i playoffs di Europa League, ecco la presentazione del primo turno

Con il campionato ormai alle spalle, è finalmente tempo di playoff per capire chi andrà in Europa League. In Eredivisie ci sono ben quattro squadre pronte a darsi battaglia e quest’anno la sfida si prevede più equilibrata che mai. La prima gara dei playoff è Heracles-Utrecht, due formazioni diverse ma capaci di lottare per i medesimi obiettivi. I bianconeri sono un po’ la rivelazione di questa competizione, l’Utrecht invece no. Inutile dire che gli ospiti partono favoriti, ma un andamento altalenante e qualche stop di troppo non assicurano garanzie. L’Heracles si è infatti confermato più costante e potrebbe incredibilmente spuntarla grazie ai goal di Adrian Dalmau, terzo nella classifica marcatori dietro gli inarrivabili Tadic e de Jong.

Occhio anche a Groningen-Vitesse. Il Vitesse, nonostante un leggero ridimensionamento della rosa, è riuscito comunque a restare nelle zone nobili, il Groningen ha compiuto invece una risalita clamorosa dopo un inizio di stagione molto negativo. Sarà sicuramente decisiva l’abilità difensiva, visto che le due formazioni non hanno dato prova di solidità nel pacchetto arretrato. L’almanacco di questo scontro diretto registra parità nelle ultime cinque sfide: due vittorie ciascuno e un pari. Come succede però in ogni competizione, il sogno chiamato Europa League scompaginerà sicuramente le carte in tavola. Il Vitesse non è nuovo a questa competizione, per il Groningen sarebbe una bella favola da vivere.