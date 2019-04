Eredivisie: Graafschap a caccia del bis, le big puntano al successo

L’Utrecht non poteva beccare sfida peggiore. Dopo quattro KO consecutivi, i ragazzi di Advocaat se la vedranno contro il PSV Eindhoven. La capolista d’Eredivisie ha intenzione di vincere per non dilapidare il piccolo vantaggio sull’Ajax. I lancieri, distanti cinque lunghezze, giocheranno in casa di un Heracles Almelo che non se la passa benissimo. Sono tre, infatti, le sconfitte consecutive dei bianconeri. Un match che l’Ajax potrà vincere senza troppi problemi. Cerca riscatto il Vitesse. I gialloneri non vincono da due turni e contro il Groningen punteranno ai tre punti. I biancoverdi sono però in forma e venderanno cara la pelle visto il bisogno di risultati utili in ottica salvezza.

Novanta minuti interessanti per il VVV Venlo. La neopromossa ospiterà il Willem II, formazione mai doma e sempre difficile da affrontare. I gialloneri dovranno vincere per restare attaccati al carrozzone playoff, gli ospiti punteranno a fare punti per restare distanti dalla zona rossa. Trasferta difficile per il pimpante Zwolle di Stam. Il PEC è reduce da tre vittorie consecutive, in casa dell’Heerenveen sarà un vero e proprio banco di prova. I padroni di casa dovrebbero però vincere. Potrebbe vincere la voglia di perdere nel match tra Sittard e Excelsior. Le due formazioni cercheranno punti per continuare a non scivolare in basso.

Nelle zone di bassa classifica, sfida casalinga molto difficile per il NAC Breda. Il fanalino di coda dovrà vedersela contro un AZ Alkmaar reduce da ben tre successi consecutivi. Le teste di formaggio hanno spesso commesso dei piccoli harakiri, la neopromossa dovrà approfittarne. Match ugualmente arduo per il Graafschap. In casa del Feyenoord Rotterdam è oggettivamente utopistico pensare a qualcosa di diverso dalla sconfitta. Guai però a non credere nei miracoli. Sfida casalinga infine per l’Emmen. Contro l’ADO Den Haag si deve vincere.