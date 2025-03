Conte dirama la lista dei convocati, per Sansone prima ufficiale in azzurro

Archiviata la stagione di A, torna in scena l'Italia. A pochi giorni dal tricolore bianconero, alle porte della finale di Berlino, Antonio Conte dirama la lista dei convocati in vista del doppio impegno in programma per la metà di giugno. Si apre il 12, a Spalato. Gli azzurri incrociano i primi della classe, i biancorossi comandano, a quota 13, con due lunghezze di margine sulla Nazionale di Conte. Le recenti defaillance dell'Italia costituiscono un campanello d'allarme, ma il Commissario Tecnico resta fiducioso, convinto della bontà del progetto. A testimonianza della ritrovata grinta, lo stage svolto con diversi giocatori impegnati anche in terra croata.

Dopo l'impegno con la Croazia, venerdì 12 giugno, amichevole di lusso con il Portogallo, il martedì sucessivo a Ginevra.

Questo l’elenco dei convocati:

Portieri: Buffon (Juventus), Padelli (Torino), Sirigu (Paris Saint Germain). Difensori: Astori (Roma), Barzagli (Juventus), Bonucci (Juventus), Darmian (Torino), De Sciglio (Milan), De Silvestri (Sampdoria), Moretti (Torino), Pasqual (Fiorentina), Ranocchia (Inter).

Centrocampisti: Bertolacci (Genoa), De Rossi (Roma), Marchisio (Juventus), Parolo (Lazio), Pirlo (Juventus), Soriano (Sampdoria), Verratti (Paris Saint Germain).

Attaccanti: Candreva (Lazio), El Shaarawy (Milan), Gabbiadini (Napoli), Immobile (Borussia Dortmund), Matri (Juventus), Pellè (Southampton), Sansone (Sassuolo), Vazquez (Palermo), Zaza (Sassuolo).