Juve-Rennes: a caccia della terza vittoria in Europa

LA JUVENTUS CERCA RISPOSTE IN EUROPA

La Juventus torna a respirare l’aria d’Europa con un obiettivo preciso: reagire. Questa sera, alle 18:45, i bianconeri ospitano il Rennes all’Allianz Stadium nella terza giornata di Europa League. Dopo le vittorie contro NEC, per 5-0, e Celta Vigo, per 2-1, la squadra bianconera può cercare il terzo successo consecutivo nella competizione e consolidare un percorso europeo fin qui convincente.

Il momento, però, richiede una risposta soprattutto sul piano mentale. La pesante sconfitta in campionato per 3-0 contro la Lazio impone alla Juventus una reazione immediata. Luciano Spalletti ha chiesto una Juventus più unita, meno impulsiva e capace di ragionare da squadra. Contro un Rennes forte e combattivo serviranno gioco di squadra, concentrazione e determinazione dal primo all’ultimo minuto.

La gara arriva in un momento delicato della stagione: in Europa la Juventus ha trovato risultati e gol, mentre in campionato continua a mostrare qualche difficoltà. Proprio per questo la serata può diventare un passaggio importante, non soltanto per la classifica ma anche per il morale della squadra.

Le scelte in attacco

In attacco gli occhi saranno puntati su Randal Kolo Muani e Nick Woltemade, probabilmente insieme dal primo minuto. La coppia può offrire soluzioni diverse: Kolo Muani arriva in fiducia, mentre Woltemade ha segnato in entrambe le gare europee.

Il Rennes è pericoloso quando riparte, quindi i bianconeri dovranno evitare errori e sfruttare con precisione le occasioni. Sarà importante non avere fretta e restare dentro la partita anche nei momenti più complicati. Il Rennes proverà a sfruttare ogni spazio, mentre la Juventus dovrà essere concreta sotto porta e attenta quando perde il pallone.

Una vittoria per ritrovare fiducia

Il pubblico dell’Allianz Stadium può aiutare la Juventus a partire con il ritmo giusto. In Europa i bianconeri hanno ottenuto due vittorie e segnato sette gol, mostrando maggiore sicurezza rispetto al campionato. La partita contro il Rennes offre quindi l’occasione per reagire dopo la sconfitta con la Lazio e ritrovare fiducia.

Vincere significherebbe proseguire il buon cammino europeo e affrontare i prossimi impegni con più serenità e consapevolezza. Con il sostegno dell’Allianz Stadium, la Juventus cercherà una prestazione convincente per lasciarsi alle spalle una settimana difficile e dare continuità al proprio cammino.

FOTO: türkiyetoady

Le probabili formazioni

Juventus: (3-4-1-2) Vicario; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Douglas Luiz, Koopmeiners, Celik; McKennie; Woltemade, Kolo Muani.

Rennes: (3-5-2) Samba; Ait Boudlal, Cresswell, Rouault; Reynolds; Szymanski, Rongier, M. Camara, Nagida; Dia, Al-Taamari.