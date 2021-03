Virtus in semifinale di Eurocup, disastro Milano

Serata a due volti per le nostre squadre da cui si poteva aspettare questo ed altro.

Khimki-Zenit 70-91: Vittoria importante della squadra ospite che rimette a posto la sua classifica e rimette in corsa le sue possibilità di post season. 17 di Hollins grande trascinatore.

Baskonia-Milano 86-69: Milano crolla e per mano di giocatori italiani. 13 di Punter in casa Olimpia, 19 di Henry in casa basca. Polonara assoluto protagonista con doppia doppia da 17 e 13 rimbalzi.

Olympiacos-Fenerbahce 71-76: Vola la squadra turca ed accresce le sue possibilità di parlare di post season. Squadra greca all'ennesima stagione da dimenticare.

Barcellona-Berlino 80-67: Primo posto sempre più certo per la squadra catalana e una Eurolega dove si conferma la squadra da battere e quella da affrontare per essere competitivi in Europa.

In Eurocup, chiude i conti la Virtus che vola in semifinale. 84-78 al Badalona e 2-0 e serie chiusa. Chiude la serie anche Gran Canaria che batte 66-64 il Metropolitans, mentre riapre 74-64 il Monaco la sua serie contro il Buducnost.