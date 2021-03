Italia in Europa: Bene la Virtus, crolla Sassari

Serata europea per quanto riguarda le squadre italiane. In Champions, Sassari crolla contro il Saragozza 95-83 con 26 di Bilan e 24 di Spissu in casa sarda. Nymburk batte Bamberg 91-87 e risultato inatteso per meriti della squadra ceca, mentre i campioni in carica del Burgos battono 76-75 il Riga all'overtime.

Eurocup che vede la Virtus faticare: 108-98 al Cedevita all'overtime con Weems assoluto protagonista con 25, 14 e 10 rimbalzi di Hunter e 14 e 12 assist per Teodosic e primo posto nel girone. Il Gran Canaria batte 85-81 il Mornar, al Monaco il derby francese contro il Nanterre 98-94 e quello spagnolo al Malaga 90-77 al Badalona.

Eurolega con il Khimki che regala la sorpresa con la vittoria 78-77 al Real con Shved assoluto protagonista. Zenit che continua il suo ottimo percorso e batte 87-71 il Berlino e nei tedeschi 12 punti per il nostro Fontecchio. Efes a valanga su un Valencia che stava bene e vince 99-83 e quinto posto preso. Zalgiris batte Asvel 85-75 e i lituani tengono vive le speranze di ottavo posto. Barcellona sbanca Oaka 85-77 e il Panathinaikos prende uno stop davvero pesante, il CSKA conferma di saper rispondere e batte 84-80 un Maccabi che non sta più bene e Bayern batte 78-76 la Stella Rossa a Belgrado e tiene una post season molto viva e dimostra di essere squadra davvero pericolosa.