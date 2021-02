Al Valencia il derby spagnolo contro il Real di Eurolega

Seconda serata di Eurolega quella di ieri che ha visto risultati interessanti, ma prima è d'obbligo parlare della prima sconfitta della Nazionale di Sacchetti contro l'Estonia 105-101 all'overtime dopo una rimonta pazzesca nel quarto periodo. La difesa di Sacchetti concede troppo e ne abbiamo avuta l'ennesima dimostrazione per una Italia chiamata a migliorare subito questo aspetto.

Fenerbahce-Berlino 89-84: Partita interessante e una squadra turca che dimostra di poter provare una rimonta davvero interessante. Sesto posto momentaneo per una squadra in netta ascesa e che continua a mettere in luce risultati positivi e che sembra trasformata.

Asvel-Bayern 87-79: Eccola la sorpresa. La squadra francese vince contro pronostico e trova la seconda vittoria consecutiva e adesso vediamo che succede. Il Bayern crolla in modo inatteso e vede allontanarsi le prime.

Stella Rossa-Zenit 75-76: Equilibrio massimo a Belgrado. I serbi in casa si confermano clienti complessi, ma lo Zenit trova due punti fondamentali per rimanere attaccato alle posizioni importanti e cercare dei playoff che sarebbero fondamentali.

Valencia-Real 89-78: Vittoria importante del Valencia nel derby spagnolo. Il Real, nelle ultime uscite, è parso con il freno tirato e per il Valencia vittoria da seguire per una classifica che potrebbe tornare interessante, se la squadra spagnola trovasse continuità di risultati.