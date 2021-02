Frecciarossa Final 8- Reggio dura solo un quarto, Milano stravince per 80-52

Come da pronostico Milano domina la partita d'esordio delle Final Eight 2021 battendo Reggio Emilia 80-52. I biancorossi mettono già in archivio la gara nel primo tempo andando sul più 20 all'intervallo. Gli uomini di Martino, nonostante le assenze, giocano per 40 minuti non staccando mai la spina.

Pillola statistica: questa vittoria è lo scarto più grande di una numero 1 contro l'ottava in tabellone (+28) in Coppa Italia. L'Olimpia aspetta dunque la vincente di tra Virtus Bologna e Reyer Venezia con la semifinale in programma sabato alle 18.00.

LA PARTITA

1° Quarto - 19-10 - Pronti e via 0-4 per la Reggiana poi time out di Messina e la partita cambia totalmente con l'Olimpia che prende in mano la partita. Punter 8 punti, Diouf 6. Percentuali pessime per gli ospiti che tirano 0/9 da tre.

2° Quarto 41-22 - L'Olimpia allunga 27-13 e la partita é chiusa già al 14esimo. Reggio Emilia continua a litigare con il ferro e va negli spogliatoi con 0 su 16 da 3. Dopo 20 minuti Milano ipoteca la vittoria visto che conduce per 41-22. Leday a quota 11 punti, Hines 6punti e con 6 rimbalzi.

3° Quarto 59-31 - Nonostante il risultato Reggio rimane in partita con la testa nonostante tutte le difficoltà al tiro anche se si sblocca finalmente da 3 punti. Al massimo vantaggio dell'Olimpia arriva un altro time out chiesto da Attimo Martino 55-31. A fine terzo quarto i biancorossi sanciscono ulteriormente la vittoria.

4° quarto 80-52 - Nonostante il risultato e nonostante le tante rotazioni Milano gioca gli ultimi dieci minuti come se la partita non fosse per nulla chiusa. Reggio segna con più costanza da tre punti, ma ormai è troppo tardi. Buoni minuti di Wojciechowski, ultimo arrivato in casa meneghina.

A|X ARMANI EXCHANGE MILANO vs UNAHOTELS REGGIO EMILIA 80-52 (19-10, 22-12, 18-9, 21-21 )

A|X ARMANI EXCHANGE MILANO: Datome 2, Biligha 4, Moretti 3, Cinciarini 5, Moraschini 3, Delaney 3, Hines 8, Leday 15, Rodriguez 4, Wojciechowski 10, Punter 15, Shields 2. All: Ettore Messina.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Taylor, Baldi, Diouf 6, Candi 4, Bostic 1, Bonacini 2, Koponen 4, Porfilio, Giannini, Kyzlink 5. All: Antimo Martino.