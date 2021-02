Frecciarossa Final 8 Coppa Italia - Milano contro tutte? 

E' fissata alle ore 18.00 la palla a due per il primo quarto di finale delle Frecciarossa F8 2021: da oggi fino al 14 febbraio al Forum di Assago scendono in campo le migliori otto squadre per conquistare il trofeo di metà stagione. Quattro giorni all'insegna dello spettacolo dove però si sentirà l'assenza del pubblico.

MILANO CONTRO TUTTE

L'Olimpia è senza dubbio la favorita della competizione come dimostrano le classifiche (prima in Italia con sei punti in più rispetto alle seconde e terza in Eurolega), ma attenzione perchè i biancorossi vengono da due sconfitte consecutive (Trieste in campionato ed Asvel in Europa ndr). E' scattato un campanello d'allarme? No perchè sono due ko che ci possono stare dopo le 12 partite di gennaio con ben 11 vittorie. Quarto di finale apparentemente semplice per Milano contro Reggio Emilia (palla a due ore 18.00), anche se di semplice non c'è mai nulla in questa competizione a gara secca. Tutto può accadere come ripete lo stesso Ettore Messina alla vigilia: "La Coppa Italia è una competizione insidiosa per natura, di solito si impone la squadra che riesce ad avvicinarsi il più possibile al suo potenziale massimo considerato che c’è tensione, la posta in palio è alta ed esprimersi al top è molto difficile." Anche a questa partita l'AX non si presenta al completo perchè sono ancora fuori per infortunio Brooks e Micov, ma con Wojciechowski, il rinforzo italiano di gennaio da Biella. Nonostante queste due assenze pesanti Milano vuole conquistare il double con la Supercoppa di settembre.

Le altre squadre? Non sono affatto da sottovalutare perchè sognano l'impresa, sono pronte a fare lo sgambetto alla macchina di guerra meneghina. Spicca il quarto di finale tra Venezia e Bologna di questa sera con la Reyer che punta al bis dopo la vittoria dello scorso anno e con la Virtus forse priva di Belinelli (almeno per oggi) e Pajola (sicuro per tutta la Coppa Italia).

Dall'altra parte del tabellone c'è sicuramente il terzo incomodo: Brindisi aveva iniziato molto bene la stagione, ma si si presenta acciaccata a queste Final 8 (Harrison e Willis molto probabilmente assenti). Occhi puntati alla Dinamo Sassari che in queste competizioni è sempre temibile.

Il PROGRAMMA

QUARTI DI FINALE

Giovedi 11 Febbraio 2021

ore 18.00: A|X Armani Exchange Milano – UNAHOTELS Reggio Emilia ore 20.45: Virtus Segafredo Bologna – Umana Reyer Venezia

Venerdì 12 Febbraio 2021

ore 18.00: Happy Casa Brindisi - Allianz Pallacanestro Trieste

ore 20.45: Banco di Sardegna Sassari – Carpegna Prosciutto Pesaro

SEMIFINALI

Sabato 13 Febbraio 2021

Vincenti del giovedì ore 18

Vincenti del venerdì ore 20.45

FINALEDomenica 14 Febbraio 2021

ore 18.15: Vincente 1° Semifinale - Vincente 2° Semifinale

Tutte le gare saranno visibili su Rai Sport e su Eurosport 1 ed in streaming sia sulla piattaforma Rai, Dazn ed Eurosport Player.