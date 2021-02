Crollo del Real nel derby spagnolo

Serata di Eurolega che non vede solo la sconfitta di Milano.

Fenerbahce-Zenit 92-84: La seconda parte di stagione della squadra turca è da lode. Il Fenerbahce continua la risalita ed è sesto al momento per una squadra tornata a pieno regime. Vittoria che pesa in questo scontro diretto.

Olympiacos-Panathinaikos 77-88: Derby greco sempre bello e teso. Partita mai banale e al Pireo la vince la squadra ospite. Vittoria che certifica l'orgoglio e che potrebbe essere importante per il resto della stagione. L'Eurolega di entrambe è molto complicata, ma la carica del derby può e deve essere sfruttata.

Bayern-Alba 101-95 OT: Secondo derby di giornata davvero equilibrato. Lo spettacolo del basket tedesco non delude mai e Bayern che trova due punti fondamentali per agguantare il treno delle terze in classifica.

Real-Baskonia 64-84: Crollo Real! Il Madrid non sfrutta un derby favorevole sulla carta e incappa in una sconfitta davvero pesante e Barcellona ringrazia. Il Baskonia si risveglia e lo fa in una partita non facile e tiene appese a un filo le speranze molto complicate di post season.