Italia femminile all'Europeo da prima del girone

Siamo all'Europeo e senza spareggi e calcoli. La nazionale femminile di basket mette a segno un successo importante 81-66 sulla Romania e ci regaliamo un traguardo che è solo la partenza. Lino Lardo vuole stupire e allora stupiamoci. L'Italia s'è desta e all'Europeo vogliamo essere protagoniste. Lo vuole Francesca Pan, giocatrice di cuore. Lo vogliono Nicole Romeo e Cecilia Zandalasini, le veterane e le nostre stelle. Carangelo, Bestagno, Penna le gregarie di lusso. Attura la grande novità e le solite De Pretto, Cinili e le giovani Keys e Madera e tutte quelle ragazze che sognano.

Agli Europei femminili ci saremo anche noi con la voglia di dimostrare di essere vive. Noi e le nostre ragazze non siamo solo una idea, siamo reali e vogliamo urlarlo e sentire di essere. Siamo l'Italia e dobbiamo mostrarlo sul parquet perchè possiamo competere con le forti e possiamo batterle e la vittoria sulle ceche lo dimostra.

Nei maschi, in Serie A, soffre Sassari ma vince. Vince su una Fortitudo mai doma, che regge per tre quarti e con molti torti arbitrali. 89-79 il punteggio per i sardi: 21 di Bendzius sempre più uomo vero squadra e 17 del piccolo Gentile. 24 di Banks finalmente redivivo e 18 di Hunt ad una prova convincente. La F subisce una sconfitta attesa, ma ha le carte in regola per ripartire.