Doppia sconfitta per le nostre italiane: crollo di Fortitudo e Brindisi in Champions

Seconda serata europea per quel che riguarda il basket e tutta in negativo. La Fortitudo esce sconfitta ed eliminata, Brindisi sconfitta e passa però come seconda del girone. Bologna viene sconfitta 83-68 dal Bamberg e chiude una Champions senza alcuna vittoria. Miglior marcatore della partita Saunders con 16. Brindisi esce sconfitta dal Burgos per lo scontro per il primo posto 90-86 con Perkins da 19, ma qualificata al turno successivo. Oostende batte Darussafaka 77-67 e aiuta i pugliesi, Karsiyaka passa secondo dietro il Bamberg 85-76 sul Bilbao.

Eurocup solo straniere, come in Eurolega: torna a vincere il Kuban 74-67 sul Partizan per nulla perfetto, ma squadra russa che ritrova se stessa. Seconda vittoria russa quella del Kazan 87-70 su un Mornar che sembra essere per caso in questa seconda fase. Attenzione al Nanterre: 92-83 sul Malaga e dimostra di essere una squadra davvero diversa da quella della prima fase. Andorra vince il derby spagnolo 66-63 contro Gran Canaria e il Cedevita batte il Bourg alla seconda sconfitta 94-91.

Eurolega che vede la ripresa del CSKA: in attesa di capire cosa vorrà fare Mike James e se lascerà o no i campiomi russi, la squadra di Mosca batte 71-68 in modo atteso l'Alba Berlino. Baskonia che non esiste: ennesima sconfitta 83-77 contro l'Asvel ed Eurolega che sembra destinata a finire prima del previsto. Real a valanga sul Panathinaikos 76-66 e continua a fare bene, mentre Zalgiris batte Valencia 79-78 in una partita che dimostra che gli spagnoli soffrono.