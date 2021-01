Basket in Europa: Bene Milano e Bologna Virtus, male Trento

Serata di Europa che si divideva tra l'Eurolega versione doppio turno e la solita Eurocup protagonista dei Martedì e Mercoledì di basket europeo.

Partiamo dall'Eurolega: Milano continua la sua corsa perfetta con l'Olympiacos e sale terza in classifica con un 90-79 che significa molto per la squadra di Messina. 27 di un Punter straordinario in casa Olimpia, 18 e 10 rimbalzi per Vezenkov in casa greca. Efes batte Stella Rossa 86-72 e vittoria importante per i turchi che ritrovano l'ottavo posto. Il Bayern fatica più del previsto e vince di misura 95-93 contro un ottimo Khimki. Vola il Fenerbahce: 82-75 al Maccabi e attenzione ai gialloneri che salgono al nono posto e provano a rimettere a posto una stagione europea abbastanza pessima. Il Barcellona conferma di essere solido in testa e batte lo Zenit 85-81 e ribalta la sconfitta dell'andata.

Eurocup con Italia protagonista a metà. Bene la Virtus: le V nere continuano un cammino in Europa davvero invidiabile e battono il Buducnost di Della Valle per 87-65 in una partita dominata dall'inizio alla fine. 21 di Belinelli e 12 di Della Valle in casa ungherese.Male, al contrario, Trento: l'Aquila crolla all'overtime 92-86 contro il Metropolitans in terra francese. 21 di un ottimo Williams rimane la sola consolazione per i trentini. Nella terza partita, bene il Badalona che batte 79-72 il Monaco.

Champions League solo partite tra squadre estere: il Limoges batte 88-83 con qualche sorpresa il nuovo Hapoel Gerusalemme, con allenatore arrivato nella scorsa settimana. 81-77 di un Rytas davvero favoloso contro lo Strasburgo per nulla perfetto, 94-86 del Turk Telecom contro un Igokea che rimane una squadra davvero interessante, Riga batte 60-57 dopo una partita davvero bella il Peristeri.