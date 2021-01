Vittorie di Brescia e Reggiana

Seconda giornata del girone di ritorno che si apriva stasera con due partite di Virtus e Trento, attese poi dalle due sfide di Eurocup.

Reggiana-Trento 83-74: Vittoria importante per la squadra di casa che sale al nono posto e prova a mettersi nella lotta per le posizioni importanti. Frena di nuovo Trento: la squadra ospite la perde nel terzo periodo e 20 per Williams che non bastano. 16 di Filippo Baldi Rossi in casa emiliana.

Virtus-Brescia 89-90: Sconfitta pesante alla Segafredo Arena per la squadra di Belinelli e Teodosic. Brindisi ringrazia e la stessa Brescia trova due punti importanti in chiave salvezza. 23 del giocatore ex Spurs di San Giovanni Persiceto e 17 di Milos. In casa Brescia, 23 di Bortolani e 21 di un Ristic sempre uomo in più.

Domani Milano va a Treviso alle 12 e occhio a Cremona che va a Venezia. Sassari di scena a Trieste e Pesaro contro Cantù vale molto per i lombardi. Rinviata per Covid Varese-Fortitudo.