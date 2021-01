Serata di Eurolega: Oltre Milano, crollo del Bayern

Oltre Milano, altre tre partite a chiudere la serata europea. Match con scontri interessanti e risultati che muovono la classifica.

Zalgiris-Khimki 102-75: La squadra lituana porta a casa due punti importanti per guardare in modo diverso il resto della sua competizione. Vittoria attesa e quinto posto che da morale con 29 di Lauvergne e 22 di Shved in casa russa.

Olympiacos-Bayern 84-82: Vittoria di misura, ma importante per la squadra del Pireo. Il club tedesco di Trinchieri viene superato dal Kaunas e rilancia le speranze della squadra greca. 24 di Sloukas in casa Olympiacos e 26 di Seeley in casa bavarese.

Asvel-Efes 80-102: Secondo centello dell'Eurolega per un Efes cattivo e arrabbiato che rispetta il pronostico. Due squadre ancora lontane dal poter dire la loro, ma tutto aperto per la squadra turca che deve provare a risalire.23 di Micic in terra turca e 22 di Cole in casa francese.