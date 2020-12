Serata di Eurolega: Il CSKA è straripante

Serata europea che continua a lasciare partite davvero equilibrate e tutte aperte. Partita molto incerta quella di Eurocup con la vittoria di Levallois 73-71 contro il Buducnost nel gruppo dell'eliminata Brescia.

Khimki-CSKA 87-96: Vola il CSKA che continua la sua corsa in testa alla classifica e si tiene alla lotta nelle Final Eight. 36 punti, 10 assist e 9 rimbalzi per un James favoloso e per nulla banale come era apparso in altre occasioni.

Panathinaikos-Kaunas 69-81: Finalmente la squadra lituana ritrova una vittoria importante dopo un periodo per nulla buono. I greci rimangono ancora nell'anonimato e devono mostrare forse qualcosa di diverso in un Eurolega ancora lunga.

Bayern-Asvel 76-62: La squadra tedesca continua il suo ottimo percorso a costo zero per una squadra che si lancia come vera e reale sorpresa. La squadra francese continua a ballare e forse troppo.