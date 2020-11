A Brindisi il big match con la Virtus

Anticipi della Serie A di basket che ci dicono cose interessanti e troviamo l'anti Milano.

Virtus-Brindisi 88-98: Sono i pugliesi la squadra che si prepara ad essere quella per contrastare Milano. L'Olimpia gioca domani, ma viene raggiunta da Brindisi che sbanca il PalaDozza. La Virtus ha un crollo negativo in una partita che doveva e poteva dire tutto per le V nere e poteva far capire se era davvero guarita.

Trento-Sassari 92-78: Bella prova dei padroni di casa che sfruttano una Dinamo stanca dall'impegno duro con Tenerife e portano a casa una vittoria importante per il loro rilancio. Sassari perde una occasione importante su un parquet alla sua portata.

Fortitudo-Treviso 87-98: Capitolo F che parte da una certezza: i cento a partita. 298 punti presi in tre partite sarebbero un bel motivo per cacciare a pedate Sacchetti: un allenatore che tiene le mani in tasca per tutta la partita e non incita i suoi ragazzi non è da F. Treviso salva capra e cavoli, ma a Bologna è stato troppo facile se Logan decide di metterne a referto 35. La F si deve solo vergognare: difesa assente e squadra che o cambia o cambia e le assenze di Happ e Fantinelli sono solo un piccolo alibi, ma insufficente.