Futsal Serie A: è Grasso-show, il Napoli abbatte l'Ecocity

La 3 giornata di Futsal Serie A Kinto, la prima nel turno infrasettimanale, si chiude con il big match tra Ecocity Genzano e Napoli Futsal.

Le premesse della partita

Al Palacesaroni di Genzano i padroni di casa si presentano con 3 punti in due partite, frutto della vittoria contro Mantova all'esordio e della sconfitta di misura contro la Meta Catania nella scorsa giornata. La squadra di Fulvio Colini è quindi alla ricerca di ripartenza e continuità per non staccarsi dal gruppo di testa della classifica.

Discorso simile ma diverso per il Napoli: anche i ragazzi di Gianfranco Angelini sono a quota 3 punti dopo le prime due partite, ma la sconfitta per 5-1 contro lo Sporting Sala Consilina nella partita d'esordio è un macigno che ancora deve essere digerito del tutto, nonostante il successo per 4-1 contro il Capurso nello scorso turno.

Le scelte iniziali e il primo tempo

In una partita che da subito si prospetta come determinante quantomeno per il morale delle due squadre, entrambi gli allenatori schierano da subito il quintetto pensato per indirizzare la partita dalla propria parte.

Colini in partenza si affida a Tonidandel, Micheletto, Canal e De Oliveira, con il solito Mammarella a difendere la porta.

Angelini in risposta sceglie Grasso, De Luca, Cecilio e Saponara, con Bellobuono tra i pali.

Parte fortissimo l'Ecocity Genzano che, dopo solo due minuti, sfiora il gol con una puntata di De Oliveira, ma il pallone termina alto sopra la traversa. I padroni di casa sono entrati meglio in partita, spinti anche da un super Micheletto.

Proprio il numero 77 sblocca l'incontro: pressione alta dei ragazzi di Colini, Varela sbaglia in impostazione e regala palla a De Oliveira. Pallone che viaggia velocemente per Micheletto, che si sposta palla sul destro e insacca il gol del vantaggio Ecocity al 14'.

Il Napoli non c'è, soffre, ma sfiora il pareggio con Bolo, che tuttavia trova la risposta pronta di Mammarella.

Il primo tempo si chiude sul punteggio di 1-0 per Genzano.

Il secondo tempo

Nella ripresa il copione non sembra voler cambiare: a fare la partita è sempre la squadra di Colini che, nel giro di 2 minuti, arriva per 3 volte al tiro verso la porta di Bellobuono.

Il Napoli sembra essere rimasto negli spogliatoi, e i padroni di casa ne approfittano: Micheletto diventa uomo assist e serve De Oliveira che, a due passi dalla porta, deve solo appoggiare in rete il gol del 2-0.

Tuttavia l'Ecocity, nel momento di massima difficoltà dei partenopei, smette di premere sull'acceleratore e permette ai ragazzi di Angelini di guadagnare fiducia in poco tempo: in 5 minuti il Napoli ha almeno 3 occasioni da gol, che però si infrangono prima sul prodigioso intervento difensivo di Nem, e poi per due volte vengono sciupate da conclusioni non precise.

Per due volte, però, l'occasione da gol capita all'Ecocity: calcio d'angolo perfetto di Micheletto, Barra al volo si coordina ma colpisce il palo e, sulla ribattuta, Bellobuono è bravo a negare al numero 77 il possibile tap-in. Due minuti più tardi sempre Barra si libera e col destro stampa la sua conclusione sul palo esterno.

Gli ultimi 'folli' 3 minuti

L'Ecocity stacca completamente la spina nel finale e pensa solo a difendersi, ritrovandosi così costretto a proteggere il risultato contro un Napoli totalmente riversato all'attacco.

Angelini si affida al portiere di movimento per pareggiarla, ma il vero uomo-rimonta del Napoli è Grasso.

A 3 minuti dalla fine Varela trova il numero 4 largo a sinistra: controllo di suola e puntata destra che passa sotto alle gambe di Mammarella e riapre i conti.

Passa soltanto 1 minuto, e il Napoli trova il gol del pareggio: la conclusione di Bolo viene sporcata dalla schiena di Taborda. Sul pallone vagante si avventa Grasso che, dopo essersi accomodato di petto la sfera, di destro infila il pallone all'angolino e fa esplodere il settore ospiti del PalaCesaroni.

Il Grasso-show però è tutto fuorché finito: lancio di Bellobuono per Guilhermao che stoppa di petto, evita che la palla termini sul fondo dopo un contrasto fisico con Taborda e appoggia di suola all'indietro. Sul pallone arriva di gran carriera sempre Grasso che, di mancino, scaraventa in rete il pallone del definitivo 3-2.

Delusione Ecocity, festeggia il Napoli

Delusione totale dell'Ecocity, complice di aver staccato la spina quando poteva spingere sull'acceleratore nel momento peggiore del Napoli. Esultano invece i partenopei che, per quasi tutta la partita, sembravano non essere mai scesi in campo e sul finale sono riusciti a trovare la forza per ribaltare l'incontro.

Ora le due squadre scenderanno in campo sabato 11 ottobre, con l'Ecocity ospite della Fortitudo Pomezia e il Napoli che se la vedrà in casa contro la CDM Futsal.