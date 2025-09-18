Futsal, si accendono i riflettori: la Serie A torna in campo

Ormai ci siamo, domani 26 Settembre ripartirà ufficialmente la Futsal Serie A, un viaggio che porterà solo due squadre alla finale e una sola delle due ad alzare lo scudetto 2025-2026.



Venerdì e Sabato, l'apertura dei giochi

Ad aprire le danze sarà la Roma 1927 che ospiterà in casa il Cosenza nella partita delle 19, con occhi puntati sulla squadra di Reali che nell'estate ha visto partire molte delle sue pedine della scorsa stagione, prima tra tutte il capitano Dimas, seguito da Murilo e Marcelinho. La nuova rosa dei giallorossi resta di altissimo livello, con la fascia da capitano passata ora sul braccio del capocannoniere della scorsa stagione, Rodolfo "Robocop" Fortino.

A seguire i giallorossi, nelle partite delle 20.30, tanta attenzione agli esordi stagionali di Eboli, Genzano, Napoli e L84, 4 delle prime 8 classificate della scorsa stagione. In particolare forte attenzione agli esordi casalinghi per Genzano e L84 contro la neopromossa Mantova e il Treviso, mentre Eboli e Napoli affronteranno in trasferta rispettivamente un'altra neopromossa, il CDM Futsal, e lo Sporting Sala Consilina.

Una sola partita si disputerà sabato alle ore 15.00 al Palazzetto di Orte, il derby tra Active Network e Fortitudo Pomezia, con i padroni di casa chiamati ad affrontare subito la squadra del loro ex tecnico Davide Ceppi.

Domenica, l'esordio dei campioni

Per vedere in campo i campioni in carica della Meta Catania bisognerà attendere il match di domenica sera alle 20.45 dove i ragazzi guidati da capitan Musumeci affronteranno la neopromossa Global Work Capurso, in una gara che servirà subito a ribadire che lo scudetto cucito sul petto per il secondo anno di fila non è stata una casualità e che la squadra da battere è sempre quella siciliana.



I primi big match

Per vedere i primi big match basterà attendere la seconda giornata, precisamente venerdì 3 ottobre alle ore 20.30, quando andranno in scena in contemporanea due partite dal tasso agonistico e qualitativo altissimo: a Catania i padroni di casa ospiteranno l'Ecocity Genzano, mentre al PalaSele di Eboli la Roma 1927 farà visita alla Feldi.

In parole povere, basterà attendere poco per iniziare subito a riassaporare il profumo di battaglia che si leverà dai campi di Serie A e tornare a vivere lo sport più bello del mondo.

Buon Futsal a tutti!