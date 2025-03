Sci Alpino, lesione al tendine d'Achille per Moelgg

La fortuna non assiste lo sci alpino azzurro. Con alle porte una nuova stagione, si abbatte una tegola pesantissima sulla squadra maschile. Manfred Moelgg, punta di diamante per le discipline tecniche, si infortuna gravemente in allenamento, cadendo male dopo un salto. Rottura del tendine d'Achille per il ragazzo di San Vigilio di Marebbe.

Moelgg, già operato, punta a recuperare in tempi stretti, ma l'entità dell'infortunio impone cautela e l'imminente annata sciistica pare ormai sfumata. Difficile ipotizzare ora un rientro, vista anche la non florida età dell'atleta, già trentaduenne.

Queste le prime parole di Moelgg "E' veramente un peccato ciò che mi e' accaduto. Purtroppo il gran lavoro svolto durante l'estate e' stato vanificato in pochi minuti, ero contento e pronto per la trasferta in Argentina. Purtroppo gli infortuni fanno parte del nostro mestiere, sono sicuro che tornerò più forte di prima" (fonte Fisi.org).