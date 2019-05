ATP Roma day 2- Vincono Cecchinato e Fognini, ma esce Sonego

Seconda giornata sui campi del Foro Italico assolutamente importante per l'Italia. Dopo la prematura uscita di Seppi, oggi i nostri sul campo rispondo presenti.

Ma andiamo con ordine: cominciamo dal derby NextGen tra Coric e Auger: terzo set e vittoria del croato 6-7(4) 6-3 6-4 in una partita assolutamente interessante. Djere torna vittorioso sul rosso e batte un Kukushkin in assoluta crisi di identità: 6-3 6-4 per il serbo che porta a casa la partita. Attenzione la merita Verdasco: lo spagnolo affronta un ostacolo difficile come l'inglese Edmund, ma porta a casa la partita 4-6 6-4 6-2, anche se in sedicesimi arriva Thiem. Sonego, purtroppo, si arrende al terzo set contro il russo Khachanov in una partita alla sua portata: 6-3 6-7(1) 6-3 a favore del giocatore straniero della Russia e per il nostro Sonego uscita che pesa parecchio per una partita persa alla sua portata. Il norvegese Ruud, prospetto interessante del circuito, batte Evans 7-5 0-6 6-3.

Attenzione ad un brutto esordio per Carreno Busta: lo spagnolo perde in due set 6-3 7-6(5) contro il canadese Shapovalov, mentre bravissimo il nostro Cecchinato batte il giovane De Minaur 4-6 6-3 6-1 e attende Kohlschreiber in sedicesimi. Bella prova di Ramos che batte Monfils: il francese, alla seconda delusione dopo un pessimo Madrid a livello di gioco, perde 6-3 6-1 dallo spagnolo. Fuori Millman, il quale viene sconfitto 3-6 6-3 6-4 da Norrie che torna vivo dopo un bellissimo inizio di stagione.

Fognini batte Tsonga in due set: bella prova dell'italiano 6-3 6-4 senza storia e Fabio vola in sedicesimidove attende di conoscere avversario, mentre sospesa la partita tra Chardy e Gasquet su un set pari.