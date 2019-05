ATP Monaco di Baviera- La finale tutta italiana non è utopia: Berrettini e Cecchinato sono in semifinale

I sogni in terra tedesca si possono davvero avverare: Cecchinato e Berrettini sono in semifinale e possono dare vita, vincendole, ad una finale tutta tricolore italiano. Le semifinali non saranno facili: per Marco, testa di serie numero tre, ostacolo sudamericano come Garin, mentre per Matteo attenzione a Roberto Bautista, spagnolo da tenere in ampia considerazione. Cecchinato batte l'ostacolo ungherese Fucsovics perdendo il primo set 6-1 nettamente e senza tante storie, ma poi doppio 7-5 e semifinale agguantata. Marco fatica troppo, il confronto statistico è nettamente a favore del giocatore magiaro, ma il nostro tennista mete in campo la vogli di fare bene e la sua determinazione a portare a casa il risultato. Garin compie la sorpresa di giornata: il cileno butta fuori Zverev in tre set davvero in totale equilibrio: 6-4 5-7 7-5. Il tennista di casa esce di scena in un torneo dove poteva e doveva essere il favorito principale alla vittoria finale, mentre attenzione a questa variabile impazzita del sudamericano. Berrettini ci consegna un altro azzurro tra i quattro migliori del torneo: il tennista tricolore batte Kohlschreiber 4-6 7-5 6-4 in un altra partita interessante ed equilibrata e con il primo set regalato, come fatto da Cecchinato, ma poco importa dato il finale e il secondo italiano in semifinale di Monaco. Bautista batte Pella nel derby di lingua spagnola: primo set a favore argentino 6-4, ma lo spagnolo vince 6-4 6-0 il secondo e il terzo e si lancia a grande favorito per la vittoria. A noi, tifosi e amanti del tennis azzurro, non ci resta che sperare in una finale davvero tutta italiana tifando per i nostri ragazzi e credendoci nel miracolo, dopo quella femminile tra Pennetta e Vinci agli US Open di qualche anno fa.

RISULTATI

CECCHINATO-FUCSOVICS 1-6 7-5 7-5

GARIN-ZVEREV 6-4 5-7 7-5

BERRETTINI-KOHLSCHREIBER 4-6 7-5 6-4

BAUTISTA-PELLA 4-6 6-4 6-0