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Finale della partita, Inter 2-0 Como
Momenti chiave
Fischio finale a San Siro! Inter-Como 2-0
Finisce qui a San Siro! L'Inter batte il Como per 2-0 nell'11ª giornata di Serie A grazie alle reti nel primo tempo di Francesco Pio Esposito al 12' (assist di Djed Spence) e di Marcus Thuram al 19'. Prestazione solida dei nerazzurri di Roberto Mancini, con Josep Martínez imbattuto fino al triplice fischio.
Quattro minuti di recupero a San Siro
Il quarto uomo segnala 4 minuti di recupero. L'Inter gestisce con maturità il doppio vantaggio sul 2-0, facendo girare il pallone con Hakan Çalhanoğlu, Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan.
Ultimi cambi e gestione nerazzurra nel finale
Ritmi più bassi in questo finale di gara al Giuseppe Meazza: l'Inter chiude ogni spazio tra le linee a Nico Paz e Tasos Douvikas, proteggendo la porta di Josep Martínez con Alessandro Bastoni e Manuel Akanji.
Tentativo del Como con Nico Paz dalla distanza
Il Como prova a riaprire la partita affidandosi al sinistro di Nico Paz dal limite dell'area: la conclusione del fantasista argentino viene murata dalla difesa nerazzurra guidata da Manuel Akanji.
Girandola di sostituzioni a San Siro
Entrano forze fresche su entrambi i fronti per l'ultimo quarto di gara: l'Inter inserisce energie nuove in mezzo al campo per mantenere il controllo del possesso e colpire in contropiede negli spazi concessi dai lariani.
Ripartenza pericolosa dell'Inter con Marcus Thuram
Accelerazione centrale di Marcus Thuram innescato in verticale da Nicolò Barella: l'attaccante francese entra in area ma viene chiuso in calcio d'angolo dal recupero tempestivo di Marc-Oliver Kempf.
Il Como alza il baricentro, l'Inter si difende con ordine
Buon avvio di ripresa sul piano del palleggio per il Como con Máximo Perrone e Luis Milla, ma il blocco difensivo dell'Inter a tre con Bastoni, Akanji e Carlos Augusto non concede varchi centrali a Tasos Douvikas.
Inizia il secondo tempo!
Si riparte per la ripresa! Inter 2-0 Como con altri 45 minuti tutti da vivere su VAVEL Italia.
Inizia il secondo tempo di Inter-Como (2-0)
Si riparte a San Siro! Pallone mosso per l'inizio della seconda frazione di gioco: l'Inter riparte dal 2-0 maturato nei primi quarantacinque minuti grazie ai gol di Pio Esposito e Marcus Thuram.
Federico Dimarco impegna Robert Sánchez da posizione defilata
Discesa a tutta fascia di Federico Dimarco sulla corsia mancina su apertura di Hakan Çalhanoğlu: il diagonale potente dell'esterno interista viene respinto coi pugni da Robert Sánchez sul primo palo.
Reazione del Como con Lucas Da Cunha e Martin Baturina
Il Como prova a scuotersi dopo il doppio svantaggio: combinazione stretta sulla trequarti tra Martin Baturina e Lucas Da Cunha, ma Josep Martínez blocca centralmente in presa sicura.
Conclusione di Nicolò Barella (Inter) oltre la traversa
Iniziativa offensiva di Nicolò Barella al minuto 23 sugli sviluppi di una respinta corta della retroguardia lariana: il destro dal limite del centrocampista sardo termina di poco alto sopra la traversa di Robert Sánchez.
GOL DELL'INTER! Raddoppia Marcus Thuram: 2-0!
RADDOPPIO NERAZZURRO A SAN SIRO! Al 19' Marcus Thuram firma il 2-0 per l'Inter con una conclusione chirurgica dall'interno dell'area che non lascia scampo a Robert Sánchez! Uno-due micidiale della squadra di Roberto Mancini in sette minuti.
GOL DELL'INTER! Francesco Pio Esposito sblocca il match: 1-0!
VANTAGGIO INTER AL MEAZZA! Al 12' Francesco Pio Esposito porta avanti i nerazzurri sfruttando alla perfezione l'assist dalla destra di Djed Spence e battendo Robert Sánchez per l'1-0!
Fischio d'inizio! Comincia Inter-Como a San Siro
Fischia l'arbitro e rotola il pallone al Giuseppe Meazza! Inter (in campo col 3-5-2) e Como (4-2-3-1) danno ufficialmente il via alla sfida dell'11ª giornata di Serie A.
Le formazioni ufficiali di Inter-Como a San Siro
Ecco gli undici titolari ufficiali scelti dai due allenatori per la sfida delle 18:00 a San Siro:
INTER (3-5-2): #1 Josep Martínez; #95 Alessandro Bastoni, #25 Manuel Akanji, #30 Carlos Augusto; #99 Djed Spence, #23 Nicolò Barella, #20 Hakan Çalhanoğlu, #7 Piotr Zieliński, #32 Federico Dimarco; #9 Marcus Thuram, #30 Francesco Pio Esposito. All. Roberto Mancini.
COMO (4-2-3-1): #97 Robert Sánchez; #27 Yan Couto, #4 Jacobo Ramón, #2 Marc-Oliver Kempf, #23 Álex Valle; #6 Luis Milla, #32 Máximo Perrone; #7 Lucas Da Cunha, #10 Nico Paz, #20 Martin Baturina; #9 Tasos Douvikas.
La lavagna tattica e le panchine in vista della ripresa
Il Como ha totalizzato 292 passaggi con il 92% di precisione nel primo tempo, senza però trovare profondità dopo le reti di Francesco Pio Esposito e Marcus Thuram. Per reagire nella ripresa gli ospiti dispongono in panchina di Moise Kean, Assane Diao, Willy Kambwala e Ivan Smolcic, mentre l'Inter può contare su Henrikh Mkhitaryan, Petar Sučić e Ange-Yoan Bonny.
- Passaggi (precisione): Inter 230 (90%) – 292 (92%) Como
- Falli commessi: Inter 8 – 3 Como
- Fuorigioco: Inter 2 – 2 Como
Statistiche del primo tempo: Inter 2-0 Como
L'Inter conduce con pieno merito all'intervallo grazie a un primo tempo di grande cinismo sotto porta. Nonostante il 55% di possesso palla lariano, i nerazzurri hanno colpito due volte nei primi diciannove minuti con Francesco Pio Esposito (12') e Marcus Thuram (19').
- Possesso palla: Inter 45% – 55% Como
- Tiri totali (in porta): Inter 7 (4) – 4 (1) Como
- Calci d'angolo: Inter 3 – 2 Como
I protagonisti del Como: Tasos Douvikas (5 gol) e il talento di Nico Paz
Nelle file del Como, il terminale offensivo più prolifico è l'attaccante greco Tasos Douvikas (#9), autore di 5 gol con 28 tiri totali in 10 partite di Serie A, innescato dalla fantasia del trequartista argentino Nico Paz (#10, 3 reti e 3 assist) e dagli inserimenti di Martin Baturina e Lucas Da Cunha.
L'attacco nerazzurro: Marcus Thuram e Francesco Pio Esposito dal 1'
Il peso offensivo dell'Inter poggia oggi sulla coppia formata dal centravanti francese Marcus Thuram (#9, 5 reti in campionato) e dal giovane attaccante Francesco Pio Esposito, supportati sugli esterni da Djed Spence e Federico Dimarco e in mediana dal trio Barella-Çalhanoğlu-Zieliński.
Dove vedere Inter-Como in diretta TV e streaming e benvenuti su VAVEL Italia
Buonasera e benvenuti alla cronaca testuale in diretta di Inter vs Como, gara valida per l'11ª giornata della Serie A 2026-27 allo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano. Il match è trasmesso in diretta su DAZN; su VAVEL Italia seguiremo minuto per minuto formazioni ufficiali, gol, statistiche e aggiornamenti in tempo reale.
¡Finaliza el encuentro! Inter y Como chiudono la gara sul risultato finale di 2-0 en Serie A. Grazie per averci seguito nella diretta minuto per minuto su VAVEL.