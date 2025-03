Zamparini annuncia Calleri: "Settimana prossima si chiude"

Da un argentino ad un altro. Il Palermo di Maurizio Zamparini è prono ad annunciare l'erede di Paulo Dybala, passato in questi primi giorni di mercato alla Juventus. A confermare l'imminenza della 'fumata bianca' per il successore della 'Joya' è lo stesso presidente rosanero che porterà Jonathan Calleri, attaccante del Boca Juniors da tempo nel mirino del club, in Sicilia.

Ai microfoni di 'Radio 2' il numero uno rosanero entra anche nei dettagli della trattativa: "E' un ragazzo che stiamo seguendo, probabilmente chiuderemo l'affare. Lo pagheremo 6, massimo 7 milioni e penso che chiuderemo l'affare la settimana prossima".

Nato il 23 settembre del 1993 a Buenos Aires, Calleri è una classica prima punta forte fisicamente ma capace di giostrare anche qualche metro più indietro. In patria, in Argentina, dove sono particolarmente avvezzi a paragoni illustri, lo paragonano al Pipita Gonzalo Higuain. E' anche dotato di un discreto colpo di testa e di una buona tecnica di base, a dispetto di una velocità di punta non propriamente eccelsa.

Dopo una prima parentesi all'All Boys, il passaggio al Boca, dove nella prima stagione ha realizzato otto gol in venticinque presenze, tra campioato e Copa Libertadores, mentre in questo inizio di 2015, è già a quota quattro in nove gare.

La speranza di Zamparini è che Calleri possa ripetere la parabola ascendente dei vari Dybala, Cavani, Pastore e tanti altri.