Zamparini esplode: "L'anno prossimo lascio il Palermo e il calcio!"

Maurizio Zamparini torna a far parlare di sè con le sue dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco le sue parole a LiveSiciliaSport:

"Basta, lascio il calcio! Quella che sta per iniziare sarà l'ultima stagione alla guida della società. La mia intenzione è quella di andare via tra un anno esatto, cercando nel frattempo degli investitori, a cominciare dalla Sicilia pur guardando anche altrove. Quella che sta per iniziare sarà l'ultima stagione alla guida della società.

Da parte mia l'intenzione di procedere verso la costruzione del nuovo stadio c'è, ma è necessario che il Comune mostri buona volontà. Si stanno apportando le modifiche richieste al progetto, dopodiché bisognerà superare lo scoglio burocratico. Ma credo molto poco, se non addirittura nulla, nella possibilità di arrivare a una soluzione positiva della vicenda."

Uno sfogo in piena regola, un "sussulto" figlio del carattere fumantino del personaggio in questione. Zamparini è eccesso e dialettica portata allo stremo, nei modi, nei termini. Non si sottrae al giudizio l'annuncio odierno, un proposito più volte palesato in passato, una fiammata momentanea, più che una reale intenzione.