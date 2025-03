Cesena, dall'Atalanta arriva Brienza

Nella giornata di oggi - attraverso un comunicato ufficiale - il Cesena ha reso noto di aver acquisito dall'Atalanta a titolo definitivo il centrocampista offensivo Franco Brienza.

Il giocatore ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo in caso di salvezza dei romagnoli. Il trequartista lascia Bergamo dopo una stagione e mezza. Poche le presenze collezionate con la maglia dell'Atalanta, ma i tifosi orobici lo ricorderanno in maniera positiva per il gol spettacolare (e decisivo) segnato alla penultima giornata di campionato contro il Milan di Seedorf (2-1 per i bergamaschi il risultato finale). Quella rete aveva di fatto spento ogni residua speranza dei rossoneri di arrivare in zona Europa League.

Brienza - 35 anni - sarà una pedina molto importante per l'undici di Bisoli: oltre che sulla trequarti, può giocare anche da esterno offensivo e da seconda punta. In attesa degli sviluppi sulla trattativa Borriello, il Cesena mette a segno un importante colpo.