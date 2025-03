Palermo, Feddal si presenta

Feddal - difensore centrale classe '89 - è arrivato al Palermo dal Parma in prestito oneroso. Nell'ultima stagione il giocatore marocchino ha vestito la maglia del Siena collezionando 27 presenze. Da registrare anche 8 presenze con la nazionale.

Queste le sue prima dichiarazioni: "Mi sono trovato bene, ho iniziato la preparazione col Parma e sono arrivato in buona condizione. Sto bene sia con i ragazzi che con lo staff tecnico. Ho fatto due amichevoli, due test, ma devo capire che cosa vuole da me il mister. Ho giocato sia in difesa a tre che in difesa a quattro, ma il mister mi parla ogni giorno per spiegarmi i meccanismi. Penso che con la difesa a tre si difenda più a uomo, per me però è la stessa cosa". Feddal ha scelto il Palermo anche grazie alle parole di Pozzi: "Ho parlato con Pozzi, anche se non leggo i giornali so che c'era questo possibile scambio (Rispoli e Pozzi al Palermo e Di Gennaro e Daprelà al Parma, ndr). Non entro nel merito della questione, ma lui mi ha parlato bene del Palermo e di mister Iachini. Abbiamo scambiato qualche parola sulla piazza, me l'ha raccomandata".

Circa il suo ruolo e la sua ultima stagione al Siena: "Nasco difensore, ma a Siena il mister mi ha chiesto di giocare a centrocampo. Non potevo dirgli di no. Magari li perdo il 40-50%, ma va bene. Mi spiace per il fallimento della società, succede quando non si gestisce bene".