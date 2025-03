Palermo, il giovane Malele in prestito alla Virtus Entella

Il Palermo e soprattutto il presidente Zamparini credono in Malele, attaccante di vent'anni che con i rosanero ha esordito in Serie A il 19 gennaio 2013 in Palermo-Lazio (2-2 il risultato finale).

Il giovane centravanti e' reduce da un'ottima annata con la Primavera, con la quale ha segnato 9 reti nel girone C e una rete alla Fiorentina nei quarti di finale per la corsa allo scudetto. Da registrare anche tre apparizioni in Serie B con la prima squadra di mister Iachini.

Ora Malele e' andato in prestito all'Entella - neopromossa nella serie cadetta - per acquisire maggiore esperienza. Queste le prime parole del giocatore: "Sono carico per questa nuova avventura. Mi aspetto di aiutare la squadra e di crescere dal punto di vista professionale per tornare piu' forte. Ringrazio il presidente Zamparini per le belle parole che ha sempre speso nei miei confronti, faro' di tutto per ripagare la sua fiducia".