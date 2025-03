Palermo, le prime mosse di Zamparini

Oltre alle conferme di Hernandez, Dybala e Vazquez e il riscatto di Belotti dall'Albinoleffe per 2,5 milioni, sono arrivati alla corte di Iachini i centrocampisti Chochev dal Cska Sofia (2 milioni) e Robin Quaison dall'Aik Solna (1 milione). Per quest'ultimo, svedese classe '93 e definito "lo Xavi scandinavo", è stata superata la concorrenza di QPR e Leeds.

Per quanto riguarda cessioni, diversi sono gli esuberi in casa rosanero. Sono partiti Lafferty (al Norwich per 6 milioni), Labrin, Troianiello (girato in prestito al Bologna). Hanno rescisso il contratto Mehmeti e Simon.