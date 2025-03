Quaison è nuovo giocatore del Palermo

E' diventato ufficiale l'ingaggio da parte del Palermo di Quaison. E' stata la stessa soscietà rosanero a dare l'annuncio via Twitter:

Robin Quaison è un giocatore svedese classe 1993, capace di giocare come mezzala e come trequartista. Finora ha militato nell'AIK Solna, eccezion fatta per la parentesi all'AFC United da Gennaio a Dicembre 2011. In totale, nella squadra svedese, ha collezionato 83 presenze e 13 gol in tre stagioni.

Il giocatore approda in Sicilia nonostante gli interessamenti di Leeds, Verona ed Ajax e firma un contratto triennale. Arriva a titolo definitivo grazie all'operazione portata a conseguimento da Ceravolo, dirigente rosanero che aveva portato in dote alla rosa di Iachini anche Chochev dal CSKA Sofia, Lazzar dal Varese e Belotti - in via definitiva - dall'Albinoleffe.