Europa League, buon sorteggio per Inter e Torino

L'urna di Nyon sorride a Inter e Torino. Sorteggio favorevole per granata e nerazzurri in vista dei play-off di Europa League in programma tra il 21 e il 28 agosto. L'Inter, in realtà, rischiava ben poco, vista l'importante posizione di partenza, ma gli islandesi dello Stjarnan sono quanto di meglio potesse capitare.

Lo Stjarnan è approdato al sorteggio grazie al successo nel doppio confronto contro il più quotato Lech Poznan. A decidere il passaggio del turno il gol, nella gara d'andata, di Toft.

Bene anche per il Torino. L'eliminazione di Odessa e Slovan Liberec nel terzo turno preliminare ha posto gli uomini di Ventura tra le teste di serie, ma gli imprevisti erano comunque dietro l'angolo. RNK Spalato, questo il responso. La squadra croata ha già partecipato alla competizione nella stagione 2011/2012 e nel turno precedente ha superato il già citato Odessa con un 2-0 interno firmato Rog e Belle. 0-0 nella partita di ritorno.

Il sorteggio: