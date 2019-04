Moto3 gp Austin- Il riassunto del venerdì di libere

Moto3 che ci regala un bellissimo venerdì all'insegna del tricolore. Romano Fenati timbra un grande ritorno, nel suo stile e domina entrambe le sessioni di libere sul circuito texano. Nella prima sessione, il pilota italiano timbra un 2:18:536 in un circuito che regala tracciato lungo e misto e favorisce i piloti che guidano. Secondo Foggia a 113 millesimi, davvero vicino con una bella prestazione e terzo completa il podio italiano Antonelli, staccato di 742 millesimi. Una prima sessione che ci consegna un'Italia assoluta protagonista giusta. quarto un buon Rodrigo, il quale sale parecchio di giri e di prestazione. Quinto Kornfeil e sesto Ramirez risplendono in posizioni importanti e puntano a fare una gara e delle qualifiche importanti. Settimo Migno, molto meglio delle ultime idee fatte vedere in pista, ottavo Masia vincitore in Argentina e nono McPhee, mentre decimo Arbolino. Male Canet solo quindicesimo. Nella seconda sessione, i tempi migliorano in una condizione simile a quella della gara di domenica probabile. Fenati si migliora e chiude in 2:16:679. Sale Suzuki, secondo, e tempo importante staccandosi solo di 275 millesimi. Terzo Antonelli, il quale risale, ma è lontano 442 millesimi. Sale quarto Dalla Porta, mettendo a segno un bella prestazione da gara,quinto Arbolino, conferma di quanto fatto in mattinata. Sesto Canet in risalita, ma occhio a una Q2 a rischio per lo spagnolo. Settimo Kornfeil e attenzione al pilota ceco in chiave gara. Ottavo Rodrigo in calo dalla mattinata, ma attenzione a lui come sorpresa. Nono Sasaki e decimo un ottimo Migno. Crollo verticalee in seconda sessione di Ramirez. Domani qualifiche spumeggianti in arrivo.