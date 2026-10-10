Catanzaro-Mantova: rinascita o consapevolezza?

Dopo la sosta delle nazionali, torna sul palco uno dei campionati più belli e sottovalutati al mondo, è di nuovo tempo di Serie B.

L’11 ottobre alle 15 il Catanzaro ospiterà allo Stadio Nicola Ceravolo il Mantova, la rivelazione ed una delle squadre più in forma del campionato.

Il Catanzaro per ricominciare

Catanzaro-Mantova non è una semplice partita, è lo scontro che può far capire ad entrambe le squadre quale sia la loro vera identità e le loro ambizioni.

Da una parte il Catanzaro, squadra che l’anno scorso è arrivata fino alla finale dei playoff, che si è dovuta arrendere solamente al Monza, dove aveva anche ribaltato il risultato dell’andata, ma per il regolamento sono stati promossi i brianzoli in quanto arrivati davanti in classifica rispetto ai giallorossi.

Quest’anno però sembra tutt’altra squadra, tutt’altra storia. 5 partite, 1 vittoria e 4 sconfitte, 5 i gol fatti mentre sono 9 i gol subiti. La squadra di Gorgone, dopo aver salutato Aquilani, deve ancora assimilare le ideologie del suo nuovo tecnico: ci vorrà tempo indubbiamente, ma i risultati non sono dei più confortanti e rischiano di mettere in discussione lo stesso tecnico.

Il tempo stringe, i tifosi iniziano a farsi sentire e il bisogno di togliersi da quel diciannovesimo posto è imminente, ora starà alla squadra e a capitan Iemmello rialzarsi e dimostrare chi è veramente il Catanzaro.

Sampdoria-Catanzaro

Mantova, per sentirsi grandi

Dall’altra parte il Mantova, posizionatosi 9° la passata stagione, squadra rivelazione di queste prime gare di Serie B. 5 partite, 3 vittorie e 2 pareggi, 10 gol fatti e 5 subiti.

La squadra di Modesto sembra aver trovato la quadra giusta per stare nei piani alti della classifica, ma il campionato è ancora lunghissimo e la strada da percorrere non sarà sicuramente in discesa.

I biancorossi arrivano a Catanzaro con la consapevolezza di chi ha iniziato il campionato nel migliore dei modi, ma soprattutto con la possibilità di giocare una partita senza l'obbligo di dover dimostrare qualcosa a tutti i costi. Il Mantova ha già raccolto punti pesanti e, partita dopo partita, sta costruendo una propria identità, fatta di equilibrio, concretezza e capacità di sfruttare i momenti favorevoli delle gare.

I 10 gol realizzati nelle prime cinque giornate raccontano una squadra che non sembra aver paura di attaccare e di prendersi responsabilità negli ultimi metri. La vera sfida, per Modesto e i suoi ragazzi, sarà riuscire a mantenere questo rendimento anche quando arriveranno i momenti più complicati della stagione.

Il Mantova non parte quindi per Catanzaro solamente per difendere quanto costruito nelle prime giornate, ma per capire se questo avvio possa rappresentare qualcosa di più di un semplice momento positivo. Una vittoria al Ceravolo darebbe ulteriore forza alle ambizioni biancorosse e confermerebbe la capacità della squadra di competere anche contro formazioni che, almeno sulla carta, arrivano da percorsi e aspettative differenti.

Pisa-Mantova

Novanta minuti per le risposte

Alla fine saranno i novanta minuti a raccontare quale delle due squadre avrà saputo interpretare meglio il momento. Per il Catanzaro sarà una possibilità di rinascita, l’occasione per cambiare rotta e ritrovare fiducia davanti al proprio pubblico. Per il Mantova, invece, sarà un altro esame per capire quanto siano reali le ambizioni nate da questo sorprendente avvio di campionato.

Sarà dunque: rinascita o consapevolezza?