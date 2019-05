Napoli - Juventus, notte scudetto: azzurri per tenere accesa la speranza, bianconeri per chiudere i conti

Questa sera il Napoli ospiterà la capolista Juventus per la 26a giornata di Serie A. Un match importantissimo per lo scudetto che sarà visto in quasi 200 paesi.

Nonostante il pesante ritardo (meno 13 punti ndr) gli azzurri proveranno a dare battaglia alla Juventus per tenere accesa quella piccola speranza.

Dall'altra parte i bianconeri, sono sì primi in classifica, ma hanno avuto settimane di sofferenza soprattutto per il ko in Champions League contro l'Atletico. Con una vittoria la banda di Allegri andrebbe a +16 a 12 giornate dalla fine.

Ancelotti schiererà la formazione possibile: in attacco tornerà Insigne con Milik, con Koulibaly dovrebbe esserci Maksimovic. A centrocampo Callejon, Allan, Fabian e Zielinski.

Allegri punterà sul 4-3-3: in porta ci sarà Szczesny, in difesa agirà Cancelo sulla destra ed a sinistra Alex Sandro, in mezzo Bonucci e Chiellini. A centrocampo Emre Can con Pjanic e Matuidi. Mentre in attacco ci saranno Bernardeschi, Mandzukic e Cristiano Ronaldo.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Ancelotti: "Non possiamo fare tanti discorsi, vincere ci permetterebbe di restare in lotta. E' importante anche per l'autostima e poi vincere".

Allegri: "Siamo ancora in corsa per il campionato e per la Champions, spiace per la Coppa Italia. Ne abbiamo vinte quattro, una può andare male".

LE PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Insigne, Milik. All. Ancelotti

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.