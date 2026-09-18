Fiorentina-Napoli, al Franchi si cercano risposte

Ci sono partite che arrivano troppo presto per essere decisive, ma che possono già offrire indicazioni importanti sul percorso di una squadra.

Fiorentina-Napoli è una di queste.

Domenica, alle 12:30, il Franchi ospiterà due squadre che arrivano all’appuntamento con stati d’animo diversi, ma con la stessa necessità di trovare risposte. Il Napoli vuole dare continuità alla vittoria contro il Bologna e allontanare definitivamente le scorie di un avvio di stagione complicato. La Fiorentina, invece, cerca conferme dopo gli ultimi segnali positivi arrivati sotto la gestione Vanoli.

Allegri-Napoli-Bologna

Il Napoli non può più fermarsi

La vittoria contro il Bologna ha restituito ossigeno alla squadra di Massimiliano Allegri. L’1-0 del Maradona, deciso da Lobotka, ha permesso agli azzurri di tornare al successo dopo tre sconfitte consecutive tra campionato e Champions League.

Tre passi falsi che, inevitabilmente, hanno acceso i primi interrogativi attorno a una squadra costruita per stare nelle zone alte della classifica. Contro il Bologna era importante vincere, quasi indipendentemente dal modo. Il Napoli lo ha fatto, interrompendo una serie negativa che rischiava di diventare pesante.

Adesso, però, serve continuità.

Firenze rappresenta un test diverso. Una trasferta complicata, contro una squadra che sembra aver ritrovato fiducia e che davanti al proprio pubblico proverà a dare seguito agli ultimi risultati. Un’altra sconfitta, la quarta in poche settimane, riporterebbe inevitabilmente dubbi e pressioni intorno agli azzurri proprio alla vigilia della lunga sosta.

Per questo il successo contro il Bologna deve rappresentare un punto di ripartenza e non soltanto una parentesi.

Vanoli-Fiorentina-Pisa

Vanoli si è ripreso la Fiorentina

Dall’altra parte c’è una Fiorentina che sta provando a ritrovare certezze.

Paolo Vanoli è tornato sulla panchina viola con il compito di dare nuovamente identità e continuità a una squadra che aveva bisogno di una scossa. I primi segnali sono arrivati e il successo nel derby di Coppa Italia contro il Pisa ha contribuito ad aumentare fiducia e convinzione.

Il 3-0, arrivato con le reti di Pellegrino, Gnonto e Gonçalves, ha permesso inoltre al tecnico di ottenere risposte anche da chi aveva trovato meno spazio, considerando gli otto cambi effettuati rispetto alla precedente formazione. Un risultato importante non soltanto per il passaggio del turno, ma anche per il momento della squadra.

Il Napoli, però, rappresenta un esame di livello superiore.

Per Vanoli sarà anche un nuovo incrocio con Massimiliano Allegri. Quello di domenica sarà appena il secondo confronto in panchina tra i due tecnici. L’unico precedente risale allo scorso 11 gennaio, sempre al Franchi, quando la Fiorentina di Vanoli e il Milan di Allegri chiusero sull’1-1, con Nkunku capace di rispondere al vantaggio viola di Comuzzo al 90’.

Otto mesi dopo, stesso stadio ma panchine e obiettivi diversi. Per entrambi, ancora una volta, una partita dalla quale cercare indicazioni.

Il Franchi come primo vero test

Per la Fiorentina sarà soprattutto l’occasione per capire quanto siano solidi i progressi mostrati nelle ultime settimane.

Vincere aiuta, ma affrontare il Napoli significa alzare inevitabilmente il livello della prova. Vanoli avrà la possibilità di misurare la sua squadra contro un avversario che, nonostante le difficoltà di questo inizio di stagione, rimane costruito per competere ai vertici.

La partita può quindi raccontare qualcosa di entrambe.

Del Napoli dirà se la vittoria contro il Bologna abbia davvero interrotto il momento negativo. Della Fiorentina, invece, se i segnali arrivati nelle ultime uscite possano trasformarsi in qualcosa di più concreto.

Due percorsi diversi che domenica si incontreranno al Franchi.

Franchi

Prima della sosta, vietato sbagliare

La posizione in calendario rende la sfida ancora più importante.

Dopo Firenze arriverà una lunga pausa e affrontarla con una vittoria avrebbe un peso diverso per entrambe. Il Napoli avrebbe la possibilità di mettere definitivamente alle spalle le tre sconfitte e lavorare con maggiore serenità. La Fiorentina potrebbe invece aggiungere un risultato importante al percorso iniziato con Vanoli e dare ulteriore forza alla propria ripartenza.

Perdere avrebbe inevitabilmente l’effetto opposto.

Domenica al Franchi non si decide una stagione.

È ancora troppo presto per le sentenze, ma non per le prime risposte. E Fiorentina-Napoli può iniziare a darne qualcuna.