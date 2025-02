Nuoto - Coppa del Mondo, Hong Kong: Detti secondo nei 1500, ancora Hosszu e Sjoestroem

La tappa di Coppa ad Hong Kong va in archivio con interessanti riscontri. La seconda giornata conferma le forze in campo ed offre la ribalta a personaggi noti e pluridecorati. Al femminile, prosegue a braccetto il cammino di Hosszu e Sjoestroem, con un inedito duello nei 100 misti. Prevale l'ungherese, 56"97. Misti, specialità nella quale Katinka da anni imperversa, in corta, come qui ad Hong Kong, e in lunga, come al mondiale di casa. Domina anche i 400, 4'33"55. La Sjoestroem, seconda, ottiene invece il gradino più alto a farfalla. Scruta il primato della connazionale Alshammar, primeggia in 24"62, davanti alla Kromowidjojo. Tornando alla lady di ferro, invece, percorso netto a dorso. Nella prima giornata, il controllo di 50 e 200, ieri l'ennesimo schiaffo alla Seebohm nei 100. 56"20 Hosszu, mezzo secondo di margine.

Gabriele Detti, primo nei 400, instaura un bel duello nei 1500. Al tramonto, un pizzico di stanchezza. L'azione di Detti si fa meno incisiva, sale Qiu Ziao, classe 98. 14'44"09 al tocco. L'azzurro è secondo - 14'46"44 - terzo Wojdak, nuovamente battuto. Chad Le Clos fa incetta di vittorie e piazzamenti. Rinvigorisce il suo bottino con un 200sl d'élite. 1'42"88, supera Shields, secondo, sempre alle spalle del sudafricano, anche nei 100 farfalla (50"28 Le Clos). Infine, per Chad, secondo gradino nei 50 sl, dove imperversa Morozov, fenomenale in corta e nella velocità pura. Dopo i 100, ecco i 50, 20"91, unico sotto la barriera dei 21 il russo, secondo poi nei 50 dorso di Sankovich (23"03).

Van der Burgh ed Atkinson ottengono altri riconoscimenti nella rana. Il primo si prende i 100 - 56"43, reprime Prigoda, il migliore nei 200 misti (1'54"81) - la seconda regola la concorrenza nei 50 - 29"26, controlla la Pedersen. La distanza più lunga della rana, al femminile, premia invece Kierra Smith. 2'18"48, sul podio Pedersen e ancora una volta Atkinson. Yufei Zhang, 2'08"64, vola nei 200 farfalla, si arrende l'australiana Licciardi.

Amplia il suo raggio d'azione la Heemskerk. Nei 400 sl, strapazza la fenomenale cinese Li Bingjie. 4'04"30 per l'olandese. Infine, 200 dorso U a C.Diener - 1'51"25.