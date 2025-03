L'idea di un videogioco di volley

Il successo sempre crescente della pallavolo per quanto riguarda il numero di praticanti, di presenze nei palazzetti e il livello di interesse sui giornali e nei media mi ha fatto sorgere spontanea una domanda. Come mai a differenza del calcio e altre discipline nessuno ha mai pensato di creare un videogioco dedicato al volley per PC, Playstation 3 e 4, Xbox, Nintendo? A parte qualche sporadica apparizione del beach volley e un prodotto datato dedicato al campionato italiano femminile indoor, nessuno ha mai proposto nulla. Siamo così sicuri che nel mercato videoludico la pallavolo sarebbe un flop e non garantirebbe gli incassi di: calcio, football americano, hockey su ghiaccio, motori?

Sia chiaro nulla potrà mai sostituire il divertimento di una partita tra amici oppure lo spettacolo di assistere ad un match in un palazzetto. Eppure un videogioco ben preparato potrebbe essere un prodotto molto apprezzato dagli appassionati. Il fantavolley e quizvolley sono idee divertenti ma non come un incontro sia pur virtuale. La FIVB, oltre che le varie federazioni nazionali e leghe varie potrebbero avere un notevole ritorno economico e di immagine. Sarebbe bello poter mettere i principali campionati professionistici a livello maschile e femminile, le coppe, le nazionali e le più importanti manifestazioni a loro dedicate. Si potrebbe riservare uno spazio pure al beach volley. Bisognerebbe poi dedicare uno spazio importante alla componente manageriale come il mercato, la costruzione del palazzetto e il raggiungimento di maggiore pubblico.

Ci si dovrebbe poi focalizzare sul ruolo dell'allenatore e nel modo di utilizzare le statistiche individuali e di squadra per poter schierare il sestetto migliore. Magari si potrebbe creare una modalità carriera come giocatore o coach per vincere nel corso degli anni. Sarebbe bello poter rigiocare le grandi partite che hanno fatto la storia del volley. Bisognerebbe trattare per ottenere le licenze in modo tale da avere nel videogioco i palazzetti ufficiali, ricreandoli brulicanti di tifo e passione. Siamo sicuri che la EA Sports oppure 2K Sports o ancora Konami farebbero un buco nell'acqua realizzando un simile prodotto? Perchè non provarci?