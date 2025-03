World League, bis Setterosa. Russia battuta

Nelle acque di Shanghai, sventola il vessillo tricolore, l'Italia di Conti piega la temibile Russia e firma la seconda vittoria in questa fase finale di World League. Dopo l'affermazione con la Cina, le azzurre replicano superando la corazzata dell'Est e bissando così il successo ottenuto contro le stesse russe, in casa, nella fase precedente.

Lo svolgimento è il medesimo della prima uscita, con l'Italia che segna di più, ma non riesce a strappare nei primi due tempi, dove la Russia risponde colpo su colpo a Di Mario e compagne. L'allungo dopo l'intervallo lungo, quando il Setterosa concretizza un 4-1 di parziale e ottiene il massimo vantaggio, 14-9.

L'Italia non trova la rete negli 8 minuti conclusivi, ma il punteggio non desta mai preoccupazione, il rush finale della Russia serve a limitare i danni. 14-12 alla chiusura, con Frassinetti miglior realizzatrice dell'incontro. 4 segnature per il centroboa di Conti, 3 per Emmolo, 2 a testa per Di Mario e Bianconi.

Domani, alle 10.20 italiane, l'Italia si gioca il primato nel girone con l'Australia, oggi vincente con la Cina (11-5).

Per quel che riguarda l'altro girone, continua il dominio degli Stati Uniti, 9-3 al Canada, largo successo dell'Olanda con il Brasile, 13-5.