Europei Berlino 2014, nuoto: Pellegrini in finale nei 400, fuori la 4x100 mista maschile

Si chiude a Berlino la rassegna europea. Ultimo giorno in vasca per l'Italia del nuoto e la protagonista è ancora Federica Pellegrini. La divina passeggia nelle batterie dei 400 stile libero, allungando solo nella vasca conclusiva per toccare davanti a Mireia Belmonte Garcia. 4:07.09 per l'azzurra. Ottime risposte anche da Federico Turrini. L'accesso in finale con il terzo crono nei 400 misti, 4:17.94, induce ottimismo. Primo tempo per l'ungherese Verraszto, in una gara orfana di Cseh. Fuori Pelizzari, solo ventiseiesimo.

Fortuna alterna per le due staffette miste. Si qualifica il quartetto femminile. Quinto tempo per Barbieri, De Ascentis, Di Liddo, Ferraioli. L'Italia risale dopo una brutta frazione di Arianna a dorso e rientra grazie a un'ottima Di Liddo a delfino. La Ferraioli non ha problemi ad accodarsi alla Gran Bretagna. Danimarca spaziale, con Ottesen e Pedersen. Nel pomeriggio per noi diversi cambi. Pronte Bianchi, Castiglioni e Zofkova.

Cade invece l'Italia al maschile. La squadra detentrice dell'oro paga a caro prezzo la disavventura di Bonacchi, che sbatte in virata perdendo coordinate e tempo. Toniato reagisce bene, ma Rivolta e Dotto palesano stanchezza e scarsa convinzione. Il 3:39.94 vale solo per la decima piazza. Duello ad alta quota Francia - Ungheria.