Europei di Berlino 2014, nuoto: Immensa Pellegrini, terzo Oro consecutivo, nessuno come lei

E' ancora una grande giornata di gare per l'Italia agli Europei di nuoto di Berlino. A portare l'Italia in trionfo è ancora una volta Federica Pellegrini. Immensa la sua gara nei 200 SL, dove va a conquistare il terzo Oro consecutivo agli Europei; mai nessuno era riuscito nell'impresa prima della Campionessa Italiana. Ad incrementare il bottino di medaglie per gli azzurri ci ha pensato Martina Rita Caramignoli, che ha concluso al terzo posto i 1500 SL. Male gli altri Italiani impegnati nelle Finali; sfugge per soltanto 5 centesimi il bronzo a Toniato. Nelle altre Finali di giornata 2 ori per la Polonia( con Kavecki e Czerniak) e la Gran Bretagna( Halsall e Peaty).

Le Finali

Inizia con i 1500 SL la sesta giornata degli Europei di nuoto. Rispettati ampiamente i pronostici, con la Spagnola Mireia Belmonte Garcia che controlla fino a metà gara, e poi va via con la sua classe, concludendo la gara con il tempo di 1:57.29, nuovo Record dei Campionati. Ottima gara di Martina Rita Caramignoli che conclude terza e guadagna la prima medaglia di giornata per l’Italia. A completare il podio l’Ungherese Kapas. Nella seconda Finale di giornata il Polacco Czerniak domina i 100 Delfino, vincendo con il crono di 51.38, Record dei Campionati. Immenso Laszlo Cseh, che, riesce a sfruttare la poca visibiltà dell’ottava corsia, e si piazza al secondo posto; l’Ungherese era entrato in Finale vincendo lo spareggio. Deludono il Tedesco Deibler e il Britannico Barret.

E’ la terza Finale quella più attesa, la Finale di Federica Pellegrini, i 200 SL. Immensa la Campionessa Italiana, che riesce a portare a casa una gara bellissima in un testa a testa con la fortissima Ungherese Katinka Hosszu, che a metà gara era in testa. Solita seconda parte di gara per la Pellegrini, che rimonta e chiude in crescendo con il crono di 1:56.01, aggiudicandosi la seconda medaglia degli Europei; la Pellegrini è la prima atleta a vincere per tre volte consecutive una gara degli Europei di Nuoto. Sul gradino più basso del podio l’Olandese Heemskerk.

La quarta Finale di giornata vede trionfare la Britannica Francesca Halsall sui 50 dorso. Gara velocissima, dove le prime tre classificate arrivano a distanza di 6 centesimi di secondo. Seconda l’altra Britannica Davies, terza la giovanissima Danese Mie Nielsen. Quinto posto per la Barbieri e settimo per la Gemo. Ancora una Finale in questa giornata pienissima. Scende in acqua Luca Mencarini nei 200 dorso. Strepitosa vittoria del Polacco Radoslaw Kavecki, che, come da pronostico, gestisce nei primi 100 e poi va via in solitaria con le sue caratteristiche subacquee, chiudendo con il crono di 1:56.02. Completano il podio il Tedesco Diener e l’Ungherese Balog. E’il turno del primatista del Mondo dei 50 rana, Adam Peaty. Il Britannico, nonostante un partenza non perfetta, riesce a concludere primo, prevalendo sugli altri negli ultimi 5 metri. Rammarico per l’azzurro Toniato che conclude quinto a soli 5 centesimi dal terzo posto.

Chiude questa splendida giornata di gare la Steffatta Maschile 4X200 SL. Prova incolore per l’Italia; a difendere i colori azzurri in vasca D’arrigo, Lestingi, Detti e Magnini, che non riescono nell’impresa e chiudono sesti. Grande prova della Germania, che vince un oro meritato con un pazzesco Biedermann in ultima frazione(1:44.95 il suo crono). Sul podio, con i tedeschi, vanno i Russi(argento) e il sorprendente Belgio(strepitoso Timmers in ultima frazione: 1:45.17 per lui).

Le Semifinali

La prima Semifinale di giornata vede scendere in vasca le ragazze dei 50 rana. Nella prima manche ottima prova della Tedesca Brandt che chiude prima. Nella seconda manche scende in vasca la primatista Mondiale, Ruta Meilutyte, arrivata stamane a Berlino direttamente dalla Cina, dove ha disputato i Giochi Olimpici della Gioventù. La Lituana vince tranquillamente la sua Semifinale con il tempo di 29.88, Record dei Campionati. Male l’azzurra Castiglioni, fuori dalla Finale con il 12° Tempo.



La seconda Semifinale di giornata vede scendere in acqua Marco Orsi e Luca Dotto per i 50 SL. Nella prima manche il Francese Manaudou, primo nei 100 SL, batte tutti con il tempo di 21.57. Nella seconda manche è il Greco Gkolomeev a mettere in riga tutti. Entra in Finale con l’8° tempo Marco Orsi, che rischia tantissimo sul tocco finale, fuori invece Luca Dotto con il 12° Tempo. Servirà una gara sotto i 22 secondi per riuscire a vincere una medaglia. Solita Hosszu che vince in scioltezza la prima manche delle Semifinali dei 200 Delfino. Buona prestazione della Poliero che arriva quarta e riesce ad entrare in Finale con l’ottavo tempo. Nella seconda manche la Spagnola Mireia Belmonte mette in riga tutte con il crono di 2:06.53. Ottima prova di Stefania Pirozzi, che forza un po’ nelle prime due vasche, e riesce a concludere quarta, entrando in Finale con il quinto Tempo assoluto(2:08.96). Nelle Semifinali dei 50 SL donne solita Sjoestroem che va in Finale con il primo tempo(24.39); bene anche la Britannica Halsall(24.45). Silvia Di Pietro vede sfumare la Finale per soltanto 1 centesimo; per lei Record Italiano(25.04).

Domani si chiude l’Europeo con l’ultima giornata di gare.