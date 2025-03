La Ledecky batte se stessa: ancora record del mondo nei 400 sl

Ledecky prodigiosa. La ragazza prodigio dell'America del nuoto compie un'altra incredibile impresa. Dopo aver strappato, due settimane fa, il record del mondo nei 400 sl alla nostra Pellegrini, imbattuto dal 2009, oggi migliora se stessa. La diciassettenne di Washington vince la medaglia d'oro ai Giochi PanPacifici 2014 di Goaldcoast in Australia siglando il nuovo record nella doppia distanza fermando il cronometro a 3''58'37. Ancora una volta. Cierra Runge, seconda classificata, è staccata ben sei secondi. Un'eternità.

Per lei è il quarto successo nella competizione in corso dopo quello nei 200, 800 e 4x200 sl. Ed ha solo 17 anni. Impossibile immaginare quale possa essere il margine di crescita di questa sorprendente atleta soprattutto in vista delle Olimpiadi di Rio.