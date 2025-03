Europei Nuoto 2014, tuffi: Cagnotto-Dallapè e Dell'Uomo in finale dal trampolino sincro e dalla piattaforma 10 metri

Tutto come da pronostico, nella mattinata berlinese, per la penultima giornata di gare di tuffi degli Europei di Nuoto 2014.

TRAMPOLINO 3 METRI SINCRO DONNE Nella eliminatoria appena conclusasi, non deludono le aspettative le azzurre Cagnotto-Dallapè, impegnate nella qualificazione alla finale dal trampolino 3 metri sincro. Chiudono in testa con un totale di 306.60 tenendo a 7.80 punti di distanza le ucraine Fedorova-Pysmenska. Terze le britanniche Starling-Blagg.

Prova regolare quella delle campionesse europee in carica, nelle ultime cinque edizioni nessuno ha fatto meglio di loro a livello continentale, che dettano il proprio passo imponendosi ad ogni rotazione. Ormai la sincronia e la complicità tra le due atlete azzurre è più che collaudata e alle 18 potrebbero regalarci un altro trionfo per questo atteso da tutti. Dopo gli obbligatori chiusi sotto i 60 punti è nelle tre rotazioni libere che si scatenano ottenendo un 68.40 per il doppio e mezzo avanti con un avvitamento. Le azzurre sono in forma e sono qui con un unico obiettivo, l’oro.

Le padrone di case, le tedesche Punzel-Subschinski chiudono al quarto posto a quota 289.50. Tre punti sotto di loro, quinte, un’altra delle coppia temibili, le russe Chaplieva-Bazhina.

Delle nove coppie in gare una sola è stata eliminata: le greche Banousi-Katsouli chiudono infatti all’ultimo posto e dicono addio alla finale delle 18.

CLASSIFICA

CAGNOTTO-DALLAPE' (ITA) 306.60

Fedorova-Pysmenska (UKR) 298.80

Starling-Blagg (GBR) 291.27

Punzel-Subschinski (GER) 289.50

Chaplieva-Bazhina (RUS) 286.50

Jansen-Freitag (NED) 278.10

Kormos-Gondos (HUN) 252.06

Laatunen-Karvonen (FIN) 250.20

Banousi-Katsouli (GRE) 230.88 eliminate

PIATTAFORMA 10 METRI UOMINI In mattinata anche Francesco Dell’Uomo si è qualificato per la finale delle 14 dalla piattaforma 10 metri chiudendo al settimo posto a quota 413.10. Per 4/6 fa una gara regolare Francesco salvo poi incorrere in qualche sbavatura di troppo nel penultimo ma soprattutto nell’ultimo tuffo. La verticale avanti finisce infatti in una moltitudine di schizzi al momento dell’ingresso in acqua e gli frutta “solo” 57.35 punti che gli fanno perdere una posizione nella classifica finale. Al termine delle prime due rotazioni Dell’Uomo era terzo alle spalle di Minibaiev e Klein. Merita un plauso l’eccelso triplo e mezzo avanti che gli vale 76.50 punti. Nonostante il calo nelle ultime due rotazioni, la finale è comunque ipotecata e alle 14 se la giocherà a viso aperto anche se la possibilità di conquistare una medaglia appare difficile.

Hausding chiude al quarto posto accusando evidentemente la fatica di questi giorni di gare intensissime ma darà del filo da torcere a tutti, si sa che in finale si azzera tutto e la ventiquattresima medaglia europea è per lui alla portata.

Primo posto per il russo Minibaev seguito dall’altro tedesco Klein e dall’inglese Daley.

CLASSIFICA

Minibaev (RUS) 517.90

Klein (GER) 512.10

Daley (GBR) 502.25

Hausding (GER) 453.90

Shleikher (RUS) 431.05

Bondar (UKR) 427.95

DELL'UOMO (ITA) 413.10

Kaptur (BLG) 408.13