Europei Berlino 2014, nuoto: attesa per la Pellegrini, bene Orsi e Dotto nei 50, 4x200 in finale

Volata finale per il nuoto in vasca. A Berlino si assegnano nel week-end le ultime medaglie continentali. L'Italia punta a rinforzare il buon raccolto delle prime giornate e in attesa di Federica Pellegrini raccoglie consensi già in mattinata. Nei 50 stile libero Dotto e Orsi approdano in semifinale con buone sensazioni. Miglior crono, ex aequo col russo Tikhobaev, per Marco (22.18). Tre centesimi dietro Luca. Favorito il campione dei 100 Manadou. Al femminile, sulla stessa distanza, impressionante Sarah Sjoestroem, 24.38. Duello rinnovato con la danese Ottesen. Di Pietro e Ferraioli avanti con undicesimo e dodicesimo tempo (25.22 - 25.33).

I 50 rana sorridono alla lituana Ruta Meilutyte. Appena sbarcata a Berlino, stampa un significativo 30.73. Unica azzurra in semifinale Arianna Castiglioni, 31.36. Fuori Giulia De Ascentis, squalificata la Fissneider.

Provano il colpaccio le magiare Hozzsu, 2:08.91, e Jakabos, 2:08.73 nei 200 delfino. A sfidare la potenza ungherese, la spagnola Mireia Belmonte Garcia, alla ricerca del primo oro in acque tedesche. Qualificate Polieri e Pirozzi. 2:11.77 per la prima, 2:12.36 per la seconda.

A chiudere il programma la 4x200 stile libero. L'Italia in formazione sperimentale, senza Magnini e D'Arrigo in acqua nel pomeriggio, chiude seconda nella prima batteria, alle spalle dell'Olanda di Verschuren. Quarto tempo complessivo per gli azzurri. Davanti la Germania di Biedermann, poi la Russia. 7:15.77 per la nostra nazionale, guidata da un ottimo Lestingi.