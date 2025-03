Europei Berlino 2014, nuoto: è Super Italia, altre 5 medaglie, Paltrinieri ancora Oro

Ottima giornata per l’ItalNuoto, che guadagna 5 medaglie e sale al terzo posto nel medagliere, alle spalle della Gran Bretagna. Altra prestazione maiuscola di Gregorio Paltrinieri che si aggiudica il secondo oro della competizione vincendo e dominando anche gli 800 SL. Ad arricchire il medagliere, con un altro oro, ci hanno pensato i ragazzi e le ragazze della staffetta 4X100 Mista. Ottime prestazioni di Gabriele Detti, Luca Leonardi ed Ilaria Bianchi, che si aggiudicano il bronzo rispettivamente sugli 800 SL, 100 SL e 100 Farfalla. Federica Pellegrini entra in Finale nei 200 SL con il primo tempo. Record Mondiale per il Britannico Peaty sui 50 rana.

La quinta giornata degli Europei di nuoto, in corso di svolgimento a Berlino, si apre con un immenso Gregorio Paltrinieri, che bissa il successo dei 1500 SL, con una splendida vittoria negli 800 SL. Come nei 1500, Paltrinieri parte velocissimo e stacca tutti, dominando dalla prima all’ultima vasca e chiudendo in 7:44.98. Ci si aspettava qualcosa in più da Gabriele Detti, che chiude terzo. A completare il podio di questi 800 SL, Pal Joensen delle Isole Faer Oer.

La seconda gara del pomeriggio vede scendere in vasca Federica Pellegrini e Chiara Masini Luccetti per le semifinali dei 200 SL. Ottima semifinale della Pellegrini, che domina e controlla nell’ultimo 50, chiudendo in 1:56.69, andando in Finale con il primo tempo. La Masini Luccetti non riesce a ripetere l’ottima prestazione che era valsa l’oro nella staffetta, ed è fuori dalla Finale chiudendo a 2:00.25. Ottimi tempi per la Russa Popova e la solita Hosszu, che entrano in Finale con il secondo e terzo tempo.Si continua con le Semifinali dei 100 Delfino, con gli Italiani Codia e Rivolta che non riescono a centrare la Finale. Ottima prova del Polacco Czerniak che chiude in 51.58 entrando in finale con il primo tempo; ottimi tempi anche per il Britannico Barrett ,il Tedesco Deibler e il Bielorusso Sankovich. Laszlo Cseh conquista l’ottavo posto in uno spareggio testa a testa con il Francese Mehdy Metella. A sorpresa fuori il Russo Korotyshkin, argento alle Olimpiadi di Londra.

Seconda Finale di giornata con i 200 Rana Femminili. Pronostici rispettati, con la Danese Pedersen che domina dall’inizio alla fine e chiude in 2:19.84. Seconda la Britannica Renshaw, terza la Spagnola Vall Montero. Prestazione sottotono per la De Ascentis, che chiude settima a 2:26.71. La gara più bella della giornata, i 100 metri SL, regala all’Italia un’altra medaglia. Stravince il Francese Manaudou, che mostra in vasca tutta la sua potenza è chiude in 47.98, nonostante il pessimo arrivo. Grandissima prestazione di Luca Leonardi, che conquista a sorpresa il bronzo. L’atleta italiano si migliora ancora e chiude terzo con un ottimo 48.38, a soli due centesimi dal secondo posto del Francese Gilot. Delude invece Luca Dotto che cede negli ultimi 25 metri.

Si prosegue con le Semifinali dei 50 dorso. Ottima prova di Arianna Barbieri ed Elena Gemo, che raggiungono la Finale con il 5° e 6° tempo. Prima la Danese Nielsen con il tempo di 27.78. Subito dopo i 50 dorso, scendono in vasca Luca Mencarini e Christopher Ciccarese per le Semifinali dei 200 dorso. Gara pazzesca di Luca Mencarini che nonostante la pessima partenza, riesce a recuperare nell’ultima vasca al Tedesco Dieber 1 secondo e chiude primo in 1:58.16. Eliminato Ciccarese con il 13° tempo. Ottimi tempi per il Polacco Kawecki e gli Ungheresi Bernek e Balog, che chiudono rispettivamente con il 1°,2° e 3° tempo delle Semifinali.

Ci si aspettava una vittoria scontata sui 100 Delfino per la Svedese Sjoestroem, ma così non è stato. A sorprendere tutti è stata la Danese Ottesen, che ha beffato la Sjoestroem per soltanto 1 centesimo, chiudendo in 56.51. Grandissima gara di Ilaria Bianchi, che brucia la Dekker sul traguardo e chiude terza, regalando all’Italia un’altra medaglia. Quinto posto per la Di Liddo. L’ultima Semifinale di giornata vede scendere in vasca Andrea Toniato e Mattia Pesce per i 50 rana. Ottima gara di Toniato, che chiude la prima Semifinale alle spalle del Serbo Siladji, con il crono di 27.60. Strepitoso il Britannico Peaty, che nella seconda Semifinale realizza il Record del Mondo con il tempo di 26.62, battendo il record del Sudafricano Van Der Brugh, che resisteva dai Mondiali di Roma.

Si chiude in bellezza la quinta giornata per la Nazionale Azzurra. Oro nella Staffetta 4X100 SL Mista. Ottima gara dei ragazzi Azzurri, che vincono la prima edizione di questa nuova staffetta. Hanno gareggiato per l’Italia Luca Dotto, Luca Leonardi, Erika Ferraioli e Giada Galizi.