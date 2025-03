Europei Berlino 2014, nuoto: Pellegrini in semifinale senza forzare, vola la Ponselè

Tutti con Federica. Dopo l'exploit in staffetta, la divina del nuoto si ripresenta in acqua per le batterie dei suoi 200 stile libero e approda, senza fatica, in semifinale. Quarto tempo per la Pellegrini, 1:59.14. Davanti vola la solita Katinka Hosszu, ancora affamata dopo le tre medaglie conquistate ieri. Prosegue l'avventura sulle quattro vasche anche la Masini Luccetti, 10° crono, fuori Diletta Carli. Non ha preso il via Alice Mizzau. Oltre alla magiara, da tenere d'occhio Popova e Costa Schmid.

Record personale e secondo tempo assoluto per Aurora Ponselè nei 1500 metri (16:14.46). Dimenticata la controprestazione degli 800, il bronzo della 10 km nuota alla grande, cedendo il passo solo a Mireia Belmonte Garcia. Conferma anche per Martina Caramignoli, quarta in 16:19.68.

Nei 100 dorso, sempre al femminile, Arianna Barbieri conquista la semifinale toccando in 28:32. Più indietro, ma qualificata, Elena Gemo, 28.83. Fuori Carlotta Zofkova, mentre l'unica a scendere sotto i 28.00 è la favoritissima Nielsen.

Tre eliminatorie anche al maschile. La rana parla britannico. Peaty non scherza già al mattino e scende a 26.91 nei 50. Toniato e Pesce, 27.44 e 27.74, avanzano senza patemi. L'intramontabile Laszlo Cseh segna il primo tempo nei 100 delfino, 52.14, un soffio davanti a Deibler. Livello alto, con Codia quattordicesimo in 52.92. Rivolta, sopra i 53.00, si salva grazie a tre eliminazioni dovute a scontri interni tra le varie nazioni. Nei 200 dorso, infine, l'ungherese Bernek regola tutti in 1:58.45. Quarto Mencarini, nuovo record personale in 1:59.47, tredicesimo Ciccarese.