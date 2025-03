Live Berlino 2014 in Europei di nuoto

Grande giornata per l'Italia. Oltre alle medaglie, cinque in altrettante finali, ritroviamo anche una Pellegrini in forma in vista della finale di domani dei 200 stile libero. Spettacolare e stratosferico il record del Mondo nuotato nella semifinale dei 50 rana da Adam Peaty. Altrettanto bella quanto inaspettata la vittoria della Ottesen, danese, sulla Sjoestroem nella finale dei 100 farfalla. Per la diretta live della quinta giornata dei campionati europei di nuoto da Berlino è tutto. Da Johnathan Scaffardi e dalla redazione di Vavel Italia l'augurio di una cordiale buonasera.

Cseh vince lo spareggio con il francese con 51.73. Metella chiude 23 centesimi dietro e viene eliminato dalla finale di domani.

19.55 Ecco Cseh e Metella pronti per lo spareggio dei 100 farfalla!

PER LA SECONDA VOLTA IN GIORNATA RISUONA L'INNO DI MAMELI PER LA STAFFETTA AZZURRA!

L'Italia sale al terzo posto nel medagliere : 4 ori, 1 argento e 7 bronzi. Prima la Danimarca con 5 ori, ma soltanto 6 medaglie totali. Al secondo posto la Gran Bretagna con 4 ori, 5 argenti e 7 bronzi.

Resta da stabilire ancora l'ultimo posto nella finale dei 100 metri farfalla uomini. In vasca tra qualche minuto, per lo spareggio, l'ungherese Cseh e il francese Metella.

5 finali oggi, 5 medaglie per gli azzurri! Due ori, con Paltrinieri negli 800 stile libero e la staffetta 4x100 mista. Tre bronzi con Leonardi (100 stile), Detti (800 stile) e Bianchi (100 farfalla)!

ORO ITALIA! IL SECONDO DI GIORNATA! GIADA GALIZI CHIUDE CON 3:25.02. Seconda la Russia con 3:25.60. La Francia completa il podio con 3:27.02.

Penultimo passaggio. Ferraioli ancora prima con 41 centesimi sulla Russia. In acqua la Galizi per chiudere!!

Secondo passaggio : ITALIA IN TESTA con 1:36.79. Seconda Russia, terza Francia. In acqua ora le donne.

Primo passaggio ai 100 metri : Russia prima con 48.76, Italia al secondo posto con Dotto che chiude con 48.78. Terza Francia.

19.33 ULTIMA FINALE ODIERNA! 4X100 STILE LIBERO MISTA! Per l'Italia Dotto, Leonardi, Ferraioli e Galizi! Russia, Francia e Turchia gli avversari.

RECORD DEL MONDO!!! Cancellato Cameron Van Der Burgh che resisteva da Roma 2009. Seconda semifinale dominata da Adam Peaty : 26.62! Secondo il lituano Titenis e terzo Dugonjic. Pesce fuori con il nono tempo. Toniato entra con il quinto tempo! Stratosferico Peaty

27.33 per Siladji, primo. Toniato secondo con 27.60. Terzo il tedesco Feldwehr con 27.70. Pesce quarto con 27.78, potrebbe ancora qualificarsi per la finale.

19.26 Ultime semifinali di giornata. 50 rana uomini. Andrea Toniato e Mattia Pesce saranno entrambi nella prima semifinale. Il britannico Peaty, grande favorito ed unico a scendere sotto i 27 secondi nelle batterie, sarà protagonista assoluto della seconda. Occhio al francese Perez ed al croato Siladji

19.20 Premiazione dei 100 stile maschili. Leonardi bronzo dietro le due torri francesi! Suona la Marsigliese per Gilot e Manaudou.

Passaggio velocissimo della danese che resiste nel finale al ritorno della campionessa svedese. 56.51, record dei campionato. 56.52 per la Sjoestroem. Ilaria Bianchi bronzo con 57.71 con un centesimo di vantaggio su Inge Dekker. GARA SPETTACOLARE! Benissimo anche la Di Liddo, quinta con 58.27

IMPRESSIONANTE ORO DELLA OTTESEN!!! PER UN SOLO CENTESIMO BATTE LA SJOESTROEM! TERZO POSTO SPETTACOLARE DELLA BIANCHI!

19.15 Tornano le donne in vasca. Con la finale dei 100 farfalla. Sjoestroem che torna in acqua da grande favorita. Le nostre Bianchi e Di Liddo provano a dire la loro per il bronzo.

QUARTO TEMPO DI INGRESSO PER MENCARINI NELLA FINALE DI DOMANI.

Kawecki rimonta e vince la seconda semifinale con 1:57.35. Secondo Bernek a 6 centesimi. Terzo Balog. Ciccarese conferma il sesto posto con 2:00.20, escluso dalla finale.

Seconda semifinale di grande spessore. Il primo passaggio ai 100 metri è di Balog con 57.09. Secondo e terzo sono Klania e Karlsson, Ciccarese sesto con 57.87.

SPETTACOLARE MENCARINI NELL'ULTIMA VASCA : 1:58.16. Primo davanti a Rapsys, 1:58.21, solo terzo Diener 1:58.37. 1 secondo e 21 recuperati a Diener.

56.96 il passaggio del tedesco Diener ai 100 metri, primo. Per Luca Mencarini, vice campione italiano, 57.96 complice una pessima subacquea iniziale.

19.05 Ancora semifinali. Questa volta in acqua 200 dorso maschili. Luca Mencarini nella prima batteria, mentre la seconda vedrà protagonista Cristopher Ciccarese. Occhio al polacco Kawecki, detentore del record europeo.

19.01 E' tempo di premiazione ed inno nazionale per la danese Pedersen e per la sua vittoria nei 200 rana.

Seconda semifinale con le italiane. 27.78 per la Nielsen, seconda la Peris Minguet con 27.91. 28.30 e terzo posto per Arianna Barbieri. Entra in finale anche la Gemo con 28.44 con il sesto tempo.

28.13 per la britannica Davies, seconda la connazionale Halsall con 28.19. Terza la Bielorussa Herasimenia con 28.46. Settima la Hosszu

18.53 partono le semifinali dei 50 dorso. Le italiane nella seconda batteria

Oro e argento Francia!! Manadou regge nei secondi 50 metri e sfonda il muro dei 48, 47.98! Secondo Gilot, terzo Leonardi con uno straordinario 48.38!! Fuori dal podio Luca Dotto fino a venti metri dal termine in linea con Manadou! Per Luca 48.58, quinto!

18.50 - La gara regina, i 100 stile libero! Dotto e Leonardi per cogliere un'occasione ghiotta! Mancano i grandi della specialità e gli azzurri provano a inserirsi tra le bandiere francesi di Manadou e Gilot!

2:19.84, record dei campionati per la danese Pedersen! De Ascentis settima a 2:26.71! Argento Renshaw, bronzo Vall Montero.

1:07.30, oltre un secondo di vantaggio per la Pedersen ai 100. Bene Giulia!

18.42 - Nuovamente tempo di gare. Finale dei 200 rana al femminile. In corsia otto la campionessa italiana Giulia De Ascentis. In 4 la Pedersen all'attacco del 2:19.11 nuotato lo scorso anno.

18.37 - Risuona l'Inno di Mameli! Sul podio berlinese Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti! Cerimonia di premiazione.

Czerniak davanti a tutti, 51.58, in difficoltà Cseh. 52.20 per il magiaro, costretto allo spareggio con il francese Metella.

Nella seconda semifinale occhio a Cseh e Kototyshkin.

Buon tempo per Codia, ma brutto arrivo. 52.40 per lui, 52.62 per Rivolta, impossibile entrare.

Barrett un centesimo meglio di Deibler (51.80 - 51.81), sesto Codia, Rivolta lontano.

18.28 - 100 delfino uomini. Rivolta e Codia nella prima semifinale. Durissima entrare tra i migliori otto.

Fuori Masini Luccetti, miglior crono d'ingresso in finale per Federica Pellegrini.

Bel duello Popova - Hosszu! Chiude prima la russa in 1:56.84, un decimo meglio dell'ungherese. Terza la francese Bonnet.

Curiosità ora per Katinka Hosszu. Questa mattina già a 1:57.00 la magiara.

1:56.69, Pellegrini prima al tocco, con un 50 conclusivo in controllo per mettere la mano avanti a quella della Heemskerk. Terza la Coleman.

Ai 100 metri 56.73 per la Heemskerk, Pellegrini bene in seconda posizione.

18.18 - Non c'è tempo per festeggiamenti e medaglie perché sono già in vasca le ragazze della prima semifinale dei 200 metri. Subito Pellegrini e Masini Luccetti. Attenzione a Costa Schmid e Heemskerk.

7:44.98!! Secondo oro a Berlino per Gregorio Paltrinieri!! Recordo dei campionati!! Secondo Joensen, ancora terzo Detti!

Paltrinieri cala un poco e risale la linea del vecchio record, dietro Detti prova a reagire all'allungo di Joensen.

Ai 600 metri, 5:47.77, 5 secondi di margine!!

18.11 - Impresionante Paltrinieri!! Sta frantumando il record europeo!!! Detti e Joensen in lotta per la seconda piazza, ma è un'altra gara, davanti vola Gregorio!!

18.09 - Ai duecento metri davanti Gregorio Paltrinieri. 1:53.98, Detti a 0.75 in seconda posizione!!

18.00 - Entrano i finalisti degli 800 metri stile libero. Gabriele Detti in terza corsia, in seconda Gregorio Paltrinieri. Ecco la presentazione degli otto che si contenderanno la medaglia d'oro. Attenzione anche al britannico Milne.

17.55 - Detti e Paltrinieri, le prime speranze azzurre in questa giornata:

17.50 - Mancano ormai 10 minuti al via del pomeriggio europeo. Una curiosità: diversi atleti nei giorni scorsi si sono lamentati per la scelta di costruire un'arena con tetto circolare. Il tutto infatti non favorisce gli atleti che non riescono ad avere le tradizionali coordinate in vasca. Non a caso in molti ne hanno fatto le spese, sbagliando in virata o perdendo la centralità in corsia. Turrini, nei 200 misti, ha sofferto nelle batterie per questo motivo.

17.40 - La giornata azzurra si è nel frattempo colorata d'argento. Noemi Batki, dalla piattaforma, ha portato ancora una volta il tricolore sul podio. Seconda dietro la britannica Barrow, Noemi ha condotto una gara perfetta, con 4 tuffi oltre quota 70. Quarti invece nel sincro da 3 Benedetti e Tocci. Ottima prestazione considerando lo scarso feeling tra i due, alla prima uscita insieme.

17.30 - L'incredibile epilogo della staffetta 4x200 femminile, con Federica Pellegrini che sorpassa per l'oro a cinque metri dalla piastra:

17.20 - Il record di Gregorio Paltrinieri:

17.15 - Qualche immagine atta a raccontare l'Europeo azzurro fino a questo momento. La rana di bronzo della Castiglioni:

17.10 - Ad inaugurare la seconda parte del programma una sfida a tutta velocità, i 50 dorso donne, con Barbieri e Gemo nella seconda semifinale. Altra semifinale del dorso quella dei 200 maschili. Nuovamente finale con i 100 delfino al femminile. Di Liddo e Bianchi puntano al terzo gradino del podio, davanti occhio al ciclone Sjoestroem. Penultimo appuntamento con i 50 rana al maschile. In semifinale Peaty punta ad abbassare ulteriormente il crono fissato al mattino. Chiude il programma odierno la 4x100 mista a stile. Solo quattro squadre al via. L'Italia in sesta corsia sfida Russia, Francia e Turchia.

17.00 - Analizziamo il programma del pomeriggio. Ad aprire subito la gara più lunga, quella degli 800 metri stile libero, con gli azzurri Detti e Paltrinieri pronti a rinnovare la sfida a Pal Joensen, argento dei 1500. Subito dopo Federica Pellegrini nelle semifinali dei 200. L'azzurra è inserita nella prima batteria, in corsia 5, al fianco della spagnola Costa Schmid. In seconda corsia la Masini Luccetti. Archiviate le prime due finali, toccherà ai delfinisti. Semifinali dei 100, con l'eterno Cseh. Scenderanno in acqua invece per le medaglie le raniste. Nei 200 Giulia De Ascentis in corsia 8, favoritissima la Pedersen. Momento chiave poco dopo, i 100 stile libero. Duello Italia - Francia. Dotto e Leonardi da podio nella gara regina.

16.50 - Buonpomeriggio e benvenuti alla diretta scritta live e degli Europei di nuoto in corso di svolgimento a Berlino. Giornata ricca di appuntamenti, giornata florida di occasioni. L'Italia delle piscine, scossa dal ciclone Pellegrini, si rituffa per sostenere gli azzurri nella cavalcata in terra teutonica. Abbracciamo idealmente una Nazionale che sta via via ritrovando continuità ad alto livello in una rassegna continentale segnata da prestazioni dai contorni ben più ampi di quelli del Vecchio Continente.

16.40 - Impossibile non partire da quel che è stato. La 4x200 stile libero al femminile si è messa al collo, nella giornata di ieri, la medaglia più pregiata. Incredibile l'epilogo della gara simbolo del nuoto. L'Italia parte come favorita, in virtù del titolo all'ultimo Europeo. Da controllare Spagna, Ungheria, Russia e Svezia. Dopo la selezione del mattino, Masini Luccetti scende in vasca come quarta frazionista, al fianco di Mizzau, Pirozzi e Pellegrini. L'Italia resta a contatto nelle prime due frazioni, ma la Sjoestroem, divina del nuoto, crea un solco incredibile in terza, toccando in 1:53.6, tempo spaventoso. La Svezia è anni luce avanti, mentre le altre si giocano il podio. In uno scenario apocalittico si tuffa Federica Pellegrini. Sembra non incidere, controllare. Stacca con facilità le rivali per l'argento, ma all'ultima virata la cuffia gialla della Gardell è ancora 2.5 secondi più in là. La bracciata della svedese però si accorcia inesorabile e Federica, ormai sulle gambe della rivale, coglie il momento. Frantuma l'acqua, spazza la piscina e sorvola la gara, con quindici metri regali. Oro azzurro, il più incredibile successo, la più grande impresa.

16.25 - Prima di Federica, le semifinali dei 100. Oggi pomeriggio una delle gare più attese. Senza i favoriti, Morozov fuori in batteria in virtù delle selezione interna russa, Biedermann non al via, campo aperto per tutti, soprattutto per gli italiani. Dotto e Leonardi hanno confermato le sensazioni del primo approccio. Sono entrambi in grado di nuotare a 48.5, tempo in questa edizione da medaglia, forse anche d'oro. Gli avversari sono francesi. Manadou e Gilot, talenti talvolta altalenanti, ma cristallini.

16.15 - L'Italia attende buone nuove anche dal mezzofondo. Dopo l'exploit nei 1500, Detti e Paltrinieri tornano in acqua per la finale degli 800 metri a stile libero. In qualificazione, terzo tempo per Detti, quinto per Gregorio. Entrambi, ancora affaticati dalla distanza più lunga, hanno assaggiato l'acqua, senza forzare se non nelle ultime vasche per risalire posizioni e evitare rischi.

16.00 - Interessante infine la coppia del delfino. Ilaria Bianchi e Elena Di Liddo si presentano in finale sognando il bronzo. Lotta ridotta al bronzo, perché davanti volano Sjoestroem e Ottesen. Ilaria, dopo il bel tempo nuotato in batteria, è tornato sopra i 58.00 in semifinale, mentre per Elena un ulteriore miglioramento, fino a 58.04. Per superare la veterana Dekker serve un crono da 57.7, possibile per la miglior Bianchi.

15.50 - Da segnalare nelle finali disputate ieri lo splendido duello a rana tra l'idolo di casa Koch e il britannico Murdoch. 2:07.47 per il tedesco, oro a 4 decimi dal record del mondo di Gyurta, con uno straordinario carattere messo in acqua nel finale. Tre medaglie per l'incredibile Katinka Hosszu. Dopo aver dominato i 200 misti, la magiara si è imposta nei 100 dorso, toccando ex aequo con la danese Nielsen, e ha trascinato la 4x200 ungherese al bronzo. Carlin su Belmonte negli 800 stile femminile, con Caramignoli sesta col personale, e Morozov re dei 50 dorso davanti a Stravius e Walker Hebborn.

15.40 - Per l'Italia, ad oggi, sette medaglie. Tre nella giornata d'apertura con il bronzo di Andrea Mitchell D'Arrigo nei 400 e il doppio bronzo delle due staffette 4x100, poi oro e bronzo nei 1500 per Paltrinieri e Detti, conditi dal record europeo di Gegorio, ora alla caccia di Sun, e il bronzo a sorpresa della diciassettenne Castiglioni nella rana. Fino al capolavoro in staffetta. Il secondo oro azzurro a Berlino, quello della 4x200 stile al femminile.

15.30 - Dopo l'impresa in staffetta, Federica Pellegrini torna a cimentarsi con la sua gara, i 200 stile a livello individuale. Una semifinale che racconterà molto della condizione di Fede, che ha ben nuotato nei 100 della staffetta, come nei 200, senza però dare mai l'impressione di lasciare in acqua ogni stilla di energia. Solo di fronte al collasso della svedese, la Pellegrini ha aumentato una bracciata fino a quel momento tranquilla. Ora, senza la Sjoestroem, l'assalto all'oro europeo. La 4x200 ha segnato possibili rivali, spagnole in primis, nessuna però in grado di abbattere il muro dell'1:56, almeno in apparenza. Ai Panpacifici nel frattempo, in un duello a distanza, Ledecky e Franklyn hanno testato la condizione sulla distanza stampando crono ottimi, ma non eccezionali. 1:55 e mezzo per Katie,1:56 per Missy.

15.15 - Sarà la penultima fatica della Pellegrini che chiuderà l'impegno continentale domenica con i 400 stile, gara su cui Federica non ha sciolto le ultime riserve. Possibile che nel futuro della Pellegrini i 400 restino distanza da nuotare solo in suolo nazionale e non più in competizioni d'alto prestigio. Questo per la difficoltà di assimilare una distanza che l'azzurra sente meno sua rispetto ai 200.