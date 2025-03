Europei Nuoto 2014, tuffi: Hausding piglia tutto, oro nel sincro 10 metri alla Germania. Quinti gli azzurri

Nella gara dalla piattaforma sincro 10 metri uomini, Hausding-Klein vincono l'oro con un punteggio stratosferico: 461.40. Nelle ultime sette edizioni del campionato continentale sono sempre saliti sul gradino più alto del podio. Ed oggi non sono stati da meno. Non c'è mai stata gara, il distacco dal secondo posto parla chiaro: 40 punti di vantaggio in chiusura sul duo bulgaro Kaptur-Karaliou. E se Klein appare a tratti meno preciso, il solito Hausding fa gara immensa e lancia un segnale a chi, domani, lo ritroverà da avversario nella gara dal trampolino da 3 metri. Vuole prendersi tutto il tedesco, non lasciare nulla a nessuno.

Se per l'oro non c'è stata battaglia, stessa cosa non si può dire per l'argento. Alla fine la spuntano i bulgari Kaptur-Karaliou che chiudono a 421.80. Approfittano invece dell'errore fatale all'ultima rotazione del duo inglese Daley-Denni (403,74) chiamatosi fuori dal podio, gli ucraini Bondar-Dolgov che conquistano il bronzo a quota 415.17.

Restano sotto quota 400 punti i nostri Dell'Uomo-Verzotto nonostante una buonissima prova chiusa a quota 386.76. Quinti su cinque coppie in gara, migliorano nettamente il punteggio rispetto all'eliminatoria della mattina e fanno meglio anche rispetto alle world series disputate quest'anno. Tutto sommato dunque un'ottima prova la loro. Dell'Uomo ha dimostrato tutta la sua esperienza sopperendo anche a qualche sbavatura di troppo del compagno comunque impagabile visto l'infortunio al polso e il poco allenamento accumulato.

CLASSIFICA PIATTAFORMA 10 M SINCRO UOMINI

Hausding-Klein (GER) 461.40

Kaptur-Karaliou (BLR) 421.80

Bondar-Dolgov (UCR) 415.17

Daley-Denni (GBR) 403.74

DELL'UOMO_VERZOTTO (ITA) 386.76