Europei Berlino 2014, tuffi: Cagnotto in finale da 1 metro con il miglior punteggio, ok Maria Marconi

La classe non ha età. Tania Cagnotto illumina a Berlino, nella prima recita europea. Solo una qualificazione, in quella che a detta della stessa Tania non è nemmeno la sua gara. Una stagione difficile, una condizione forse non ottimale, eppure i cinque tuffi che segnano le migliori dal trampolino da 1 metro incoronano la Cagnotto in attesa della finale in programma nel primo pomeriggio.

Gara solida quella dell'azzurra, inseguita dal duo russo Bazhina - Ilinykh. La Cagnotto pennella le prime tornate, creando immediato gap con le avversarie di maggior rilievo. Una piccola incertezza nel quarto tuffo. 49.40 nell'avvitamento. A ristabilire le distanze arriva il rovesciato finale. Oltre 60 punti, quasi tredici di margine sulla seconda piazza.

Gara a fasi alterne invece per Maria Marconi. Parte benissimo, con un doppio e mezzo avanti da 62.40, ma soffre nella fase centrale della qualificazione. Il quarto tuffo, rovesciato, termina abbondante e la giuria punisce severamente l'errore. 34.30 per Maria che vede complicarsi l'accesso in finale.

A ristabilire le gerarchie l'ultima esecuzione. Un buon avvitamento da 54.60 che vale la sesta piazza assoluta, un pelo avanti a Uschi Freitag.

Risultati:

1 ITA CAGNOTTO Tania 292.90

2 RUS BAZHINA Nadezhda 280.15 12.75

3 RUS ILINYKH Kristina 273.05 19.85

4 GER PUNZEL Tina 263.90 29.00

5 UKR FEDOROVA Olena 252.05 40.85

6 ITA MARCONI Maria Elisabetta 246.05 46.85

7 NED FREITAG Uschi 245.95 46.95

8 FIN LAATUNEN Iira 244.20 48.70

9 FIN KIVELA Tiia 236.20 56.70

10 GBR STARLING Hannah 236.00 56.90

11 NED VAN DUIJN Celine 231.65 61.25

12 UKR PYSMENSKA Anna 230.65 62.25

13 GBR BLAGG Alicia 229.10 63.80

14 GER SUBSCHINSKI Nora 227.70 65.20

15 BLR KHAMULKINA Alena 227.40 65.50

16 SUI FAVRE Jessica 220.15 72.75

17 SWE NERO Daniella 220.10 72.80

18 FRA FARISSIER Marion 217.75 75.15

19 ROU SERB Anca 211.15 81.75

20 FRA EOUZAN Maxine 209.80 83.10

21 GRE BANOUSI Ioulianna 209.20 83.70

22 ESP VELAZQUEZ ROLDAN Rocio 204.00 88.90

23 GRE KATSOULI Eleni 202.10 90.80

24 LTU GIRDAUSKAITE Indre M. 179.90 113.00

25 LTU KAMINSKYTE Modesta 134.65 158.25